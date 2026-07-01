Pronostican chubascos y tormentas para Tamaulipas este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una nueva onda de calor se aproxima al territorio nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 1 de julio prevalecerán las lluvias fuertes en al menos 25 estados de la República Mexicana y advirtieron que dichas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, además, se informó que una nueva onda de calor se aproxima al territorio nacional, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

En el pronóstico meteorológico general para este miércoles 1 de julio se indica que dos circulaciones ciclónicas, una en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del golfo de México, y otra en los niveles medios sobre el centro del país, en interacción con canales de baja presión extendidos sobre el interior del territorio nacional, aunados a inestabilidad atmosférica y al flujo de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, por lo que propiciarán las siguientes precipitaciones:

Lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (norte, centro y este), Chihuahua (sur y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Jalisco (sur y sureste), Colima, Michoacán (oeste y noreste), Guanajuato (este), Querétaro (suroeste), Veracruz (sur) y Oaxaca (noroeste); puntuales fuertes en Zacatecas (sur y suroeste), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Hidalgo (este y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Tlaxcala, Morelos, Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México y Guerrero (norte, centro y este); y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente de México.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informo que otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con la entrada de aire húmedo del mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro, sur y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Para finalizar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que, prevalecerá el ambiente muy caluroso en zonas de la península de Yucatán, así como en el noreste, occidente y noroeste del territorio mexicano. Finalmente, una nueva onda tropical (número 14) se aproximará a las costas de Quintana Roo. Se ha formado la Depresión Tropical Cuatro E en el océano Pacífico, lejos de costas mexicanas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO