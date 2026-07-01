Remesas alcanzan 5 mil 611 millones de dólares en mayo

Registran su mejor nivel desde octubre de 2025, ya son 4 meses de crecimiento

Staff

Ciudad de México.-Los ingresos por remesas en México registraron su mejor nivel desde octubre de 2025, aunque el ritmo de crecimiento corresponde al menor para un mes de mayo en una década.

Los ingresos por remesas a México ascendieron a 5 mil 611 millones de dólares durante mayo. La cifra representó un crecimiento anual de 3.8 por ciento y acumuló cuatro meses consecutivos con incrementos, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Analistas esperaban un aumento durante mayo por la celebración del Día de las Madres. Sin embargo, aunque el monto representa el nivel más alto desde octubre del año pasado y la variación anual muestra un ligero avance respecto a abril, al excluir las contracciones registradas en mayo de 2024 y 2025, el crecimiento corresponde al menor dinamismo para un mes de mayo desde 2015.

El flujo total de remesas provenientes del exterior correspondió a 13.9 millones de operaciones, con un envío promedio de 404 dólares. Esto representó una disminución anual de 1.7 por ciento en el número de transferencias, mientras que el monto promedio aumentó 5.6 por ciento.

El Banco de México también informó que “el valor acumulado de los ingresos por remesas en los primeros cinco meses de 2026 ascendió a 25 mil 287 millones de dólares, cifra mayor a la de 24 mil 588 millones de dólares reportada en el mismo lapso de 2025, lo que implicó un incremento anual de 2.8 por ciento”.

De acuerdo con los registros del banco central, este crecimiento representa el mejor resultado para un periodo enero-mayo desde 2023. Además, el 99.2 por ciento de los ingresos por remesas llegó mediante transferencias electrónicas.

Banxico también dio a conocer que, entre junio de 2025 y mayo de 2026, el flujo acumulado de remesas alcanzó 63 mil 171 millones de dólares, cifra superior a los 62 mil 968 millones registrados hasta abril.

Por otra parte, el banco central informó que las remesas enviadas al exterior por residentes en México sumaron 108 millones de dólares durante mayo. Dichos recursos correspondieron a 274 mil operaciones, con un envío promedio de 396 dólares.

Las remesas enviadas al extranjero registraron aumentos anuales de 25.9 por ciento en el monto total, 5.6 por ciento en el número de operaciones y 19.3 por ciento en el valor promedio de cada envío.

“Durante enero-mayo de 2026, los egresos por remesas fueron de 520 millones de dólares, monto mayor al de 475 millones de dólares que se observó en el mismo lapso de 2025 y que significó un aumento anual de 9.6 por ciento”, concluyó.

Estadounidenses también reciben remesas en México

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) reveló, mediante un informe, que existe una comunidad de ciudadanos estadounidenses establecida en México que recibe remesas de manera periódica.

Esos recursos pueden provenir de pensiones, jubilaciones, pagos de seguridad social, apoyos familiares o envíos dirigidos a estudiantes que residen en territorio nacional, entre otros conceptos.

“De 2020 al tercer trimestre de 2025, el monto acumulado de tales remesas resultó de 522.5 millones de dólares y se estima que en dicho periodo el total de las remesas recibidas por personas con identificación estadounidense pudiera ser el doble de lo captado por la muestra”.

El organismo añadió que esa comunidad probablemente recibe otros ingresos provenientes del extranjero mediante mecanismos distintos a las transferencias clasificadas como remesas.