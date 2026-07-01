Reportan 20 enjambres por semana en Victoria

Protección Civil de Victoria atiende los reportes en viviendas y escuelas, por lo que exhorta a la población a no intentar retirarlos por cuenta propia

Por. Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un promedio de 15 a 20 enjambres de abejas en patios de casas o escuelas, son reportadas por semana en Ciudad Victoria, durante la actual temporada de verano, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones y no hacer nada para retirarlas, llamar a los números de emergencia como el 911 para que sean atendidos en la brevedad posible.

Libio Flores Rodríguez, director municipal de Protección Civil aseguró que pese a las altas temperaturas de las ultimas semanas, y debido a que aún hay humedad por las pasadas lluvias, aun no se incrementan los incendios de zacatales, terrenos baldíos y casas, en promedio por semana se reportan entre 12 a 13 incendios, que comparado a años anteriores se considera un numero normal, aunque ante los pronósticos de más calor, es posible se eleven las conflagraciones.

En el caso de las abejas, y algunos ataques de estas, explicó que esto se debe a que hay personas que quieren ellos mismos quitarlas, la recomendación es no molestar al panal, llamara a protección civil de Victoria, que tiene personal capacitado para atender una emergencia de este tipo, hay el equipo necesario para poder quitar las abejas del lugar y trasladarlas a otro sitio de menos riesgo, en ocasiones se hace en coordinación con apicultores.

Reconoció que han tenido personas con picaduras de abejas, pero es porque sin la protección adecuada intentan quitarlas, ocasionando que se presenten estos incidentes, aunque dijo han sido mínimos, por ello es que se les invita a que tomen conciencia y no molesten los panales, que traten de protegerse y llamen a los expertos en el tratamiento y retiro de las mismas, dejando en claro que estos casos se han presentado en toda la ciudad, no hay un sector en específico.