Riña en Refinería Madero dejó a un empresario lesionado

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una carpeta de investigación por la agresión que sufrió un contratista de Pemex en la Refinería Francisco I Madero.

La víctima fue identificada como Carlos de la «G», propietario de una empresa que le trabaja a Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con la declaración que hizo ante las autoridades ministeriales, el incidente comenzó cuando fue golpeado por el jefe de un grupo de andamieros.

Posteriormente, varios trabajadores se sumaron a la agresión y lo golpearon en repetidas ocasiones, actos que le ocasionaron una fractura de nariz.

El lesionado fue trasladado al Hospital Civil de Madero “Heriberto Espinosa Rosales” donde recibió la atención médica.

La Fiscalía al ser notificada de la situación, envió a elementos de la Policía Investigadora para que se entrevistaran con el empresario, quien manifestó su intención formal de presentar la denuncia penal por estos hechos.

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque. Entre las primeras acciones legales, la autoridad judicial solicitó la intervención de un perito médico legista para la valoración oficial de las lesiones corporales.