Saldo blanco en festejos por triunfo de México en Tampico

Protección Civil atendió dos incidentes menores

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana concluyeron con saldo blanco en Tampico, donde únicamente se registraron dos atenciones prehospitalarias que no requirieron traslados de gravedad, informó el director de Protección Civil municipal, José Antonio Marín Flores.

El funcionario señaló que durante el operativo implementado en coordinación con diversas corporaciones de seguridad y auxilio se brindó cobertura en los puntos de mayor concentración de personas, principalmente frente al Palacio Municipal y posteriormente sobre la avenida Hidalgo.

Indicó que alrededor de 3 mil 500 personas se reunieron inicialmente en la Plaza de Armas para celebrar el resultado del encuentro, mientras que más tarde los festejos continuaron en la arteria más importante de la ciudad en su cruce con Lomas de Rosales.

«Tuvimos dos temas de atención en el Palacio, gente que se sintió mal y alguien que se pegó en la cabeza. No pasó a mayores; atendieron ambulancias del CRUM disponibles. Teníamos otra ambulancia de voluntarios, municipio y paramédicos»

Marín Flores explicó que el operativo de seguridad y atención concluyó alrededor de las 23:00 horas, una vez que disminuyó la concentración de personas en la zona centro y en la avenida Hidalgo.

Expresó que al término de las celebraciones, personal de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza en las áreas donde se desarrollaron los festejos, con el propósito de restablecer las condiciones de los espacios públicos.