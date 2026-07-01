Se actualizan mujeres periodistas en reformas impulsadas por movimientos feministas en México

Integrantes de la Red de Periodistas con Visión de Género de Cd. Victoria participaron en el curso “Derechos humanos. Reformas impulsadas por los movimientos de mujeres en México”.

POR. STAFF

Ciudad Victoria, Tam.– Integrantes de la Red de Periodistas con Visión de Género de Victoria participaron en el curso “Derechos humanos. Reformas impulsadas por los movimientos de mujeres en México”, impartido por Aleida Gutiérrez Candiani, capacitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tamaulipas.

La actividad se realizó en la sala de juntas de la CODHET, como parte del interés de las mujeres periodistas por actualizar sus conocimientos en materia de derechos humanos, perspectiva de género y reformas legislativas que han sido impulsadas en México por movimientos de mujeres, activistas, víctimas y sobrevivientes de violencia.

Durante la capacitación se revisaron instrumentos internacionales, nacionales y estatales que han contribuido a reconocer, prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes, entre ellos la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la sentencia del caso Campo Algodonero.

Gutiérrez Candiani explicó que muchas reformas vigentes en México son resultado de luchas encabezadas por mujeres, familias de víctimas, sobrevivientes y colectivas feministas que han exigido justicia, reparación y garantías de no repetición frente a distintas formas de violencia.

Entre las reformas analizadas se abordaron la Ley Olimpia, Ley Sabina, Ley Ingrid, Ley Monzón, Ley Malena, Ley Alina, Ley, Melanie, Ley Valeria, Ley Vicaria, así como la denominada Ley 3 de 3, Ley Mariana Lima, y la Ley Monse surgidas a partir de casos de víctimas, sobrevivientes y exigencias de los movimientos de mujeres en México.

Durante el curso se destacó que estas disposiciones no siempre se concentran en una sola ley, sino que están distribuidas en códigos penales, códigos civiles, leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, leyes de víctimas y otros ordenamientos.

En ese sentido, se subrayó la importancia de que las periodistas conozcan el contenido y alcance de estas reformas para informar con mayor precisión, evitar la revictimización y contribuir a una cobertura periodística con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

La capacitación también permitió reflexionar sobre los pendientes que persisten en la aplicación de las leyes, particularmente en la actuación de ministerios públicos, jueces, policías, personal médico y demás autoridades responsables de garantizar protección, acceso a la justicia y reparación integral a las mujeres víctimas de violencia.

Al concluir la sesión, la coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género de Victoria, Daniela Plata Flores, entregó un reconocimiento a Aleida Gutiérrez Candiani por impartir el curso y compartir herramientas jurídicas relevantes para el trabajo periodístico.

Asimismo, agradeció a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, María Taide Garza Guerra, las facilidades prestadas para la realización de esta capacitación.