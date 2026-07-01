Sheinbaum reconoce reducción de 46% en homicidios dolosos a la Guardia Nacional

Sheinbaum recordó que la consolidación de la Guardia Nacional es uno de los cuatro pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad vigente

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EXPRESO-LA RAZÓN

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Guardia Nacional (GN) es protagonista directa de la reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos registrada durante su administración.

Lo afirmó al encabezar el acto oficial del 7° Aniversario de la corporación, donde calificó su fundación como «una hazaña» y subrayó que la misión de sus integrantes es proteger la paz que construye el Gobierno de México.

«Mientras el amor por México y por el pueblo permanezcan vivos en cada uno de ustedes nuestra nación seguirá caminando con la frente en alto, libre, soberana y orgullosa de su destino», expresó Sheinbaum ante los elementos formados.

La mandataria añadió que quien sirve con honestidad al pueblo sirve a la patria y convocó a los guardias nacionales a seguir siendo parte de la historia.

Cifras y metas

Al cierre de este aniversario, la GN cuenta con 125 mil elementos desplegados en 53 coordinaciones y 590 cuarteles distribuidos en todo el territorio nacional,

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la meta institucional es alcanzar 170 mil elementos activos al concluir el actual sexenio.

Estrategia de seguridad

Sheinbaum recordó que la consolidación de la Guardia Nacional es uno de los cuatro pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad vigente.

Los otros tres ejes son la atención a las causas que generan violencia, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación criminal, y la coordinación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La corporación cumple siete años desde su creación formal como cuerpo civil de seguridad bajo control de la Sedena.