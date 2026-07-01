Suben a la cima del Empire State y despliegan manta por la paz

Dos personas y la aparente propuesta de matrimonio pudieron ser vistas en el emblemático rascacielos de Nueva York

Staff

Nueva York.-Dos personas han sido arrestadas después de una aparente propuesta de matrimonio en la cima de la aguja del Empire State Building el miércoles, después de que subieron al pináculo del punto de referencia de la ciudad de Nueva York, muy por encima del nivel abierto al público.

Las dos personas, ambas con ropa negra y que parecían enmascaradas, también desplegaron una gran bandera negra en la parte superior del rascacielos con las palabras: “Cuando el poder del amor supera el amor al poder, el mundo conoce la paz”.

No estaba claro cómo la pareja hizo su camino en las etapas finales del edificio, que se eleva sobre el centro de Manhattan a una altura de 443 metros. Los medios de comunicación locales informaron que un avión no tripulado del departamento de policía de Nueva York (NYPD) en el aire, además de un helicóptero de la policía de Nueva York cerca de la escena monitoreando el impresionante truco.

Poco después de las 12.30 de la tarde, los 2 bajaron a una plataforma ligeramente más baja en la estructura que sostiene la antena en la parte superior del edificio. Una persona se puso de rodillas, y después de lo que parecía ser una propuesta de un hombre a una mujer, las 2 personas se abrazaron y besaron.

La policía de Nueva York no ha confirmado ningún nombre. Sin embargo, las dos personas parecen ser Angela Nikolau e Ivan Beerkus, dos “tejados” rusos que han realizado acrobacias similares en otras ciudades, incluyendo Tianjin en China y Los Ángeles.

En una historia publicada en Instagram y con un video aparentemente tomado en la cima del rascacielos, Nikolau escribió: “Actualmente en el Empire State Building, se puede ver en la cámara web de la ciudad”.

Alrededor de la 1 de la tarde del miércoles, Nikolau publicó una serie de fotos que parecen mostrarle la aguja, incluidas imágenes de la aparente propuesta y lo que parece ser un anillo de compromiso en su mano.

Otra foto parecía mostrar su mano unida con lo que parecía ser de Beerkus en un contexto de la ciudad muy por debajo.

Tanto las páginas de redes sociales de Nikolau como de Beerkus presentan docenas de fotos y videos que muestran a la pareja en alturas y puentes en todo el mundo.

Los dos fueron presentados en el documental de Netflix de 2024 Skywalkers: A Love Story, que Netflix describe como “el romance de una pareja temeraria alcanza altos vertiginosos y bajos desgarradores”.

La policía de Nueva York ha recuperado la bandera, informa ABC. No se reportaron heridos y aún no se han anunciado cargos.

La policía de Nueva York también dijo que “debido a la actividad policial, espera cierres de calles cerca de 5th Avenue y 34th Street en Manhattan”.