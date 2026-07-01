Tercer relevo en la Secretaría de Salud

Ricardo Guerrero Morales llegaría a la dependencia, en sustitución de Adriana Hernández, quien apenas había sustituido a Vicente Hernández en el mes de abril

Por. Perla Reséndez/Raúl López García

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Doctor Ricardo Guerrero Morales quedaría como encargado de la Secretaría de Salud, luego de la salida de Adriana Marcela Hernández Campos, quien dejó el cargo sin que se informaran oficialmente las razones de su renuncia.

En tanto, ayer también se reportó que la Jefatura de la Oficina del Gobernador sería ocupada por Earl Tuexi Amaro.

Con este enroque se trata del segundo movimiento en el área apenas tres meses después de que Vicente Hernández dejara el cargo.

Al cierre de la edición no estaba confirmado Guerrero Morales recibiría un nombramiento definitivo como encargado del despacho.

El ex titular de Salud dejó esa posición el 17 de marzo, mientras que el 6 de abril fue nombrada formalmente Adriana Hernández, quien a su vez ayer habría renunciado.

Ricardo Guerrero Morales es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con una maestría y un doctorado en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en la Fundación UNAM, la representación de la UNESCO en México y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Hasta antes de este nombramiento se desempeñaba como jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal.

La Secretaría de Salud había sido encabezada por el doctor Vicente Joel Hernández Navarro del 1 de octubre de 2022 al 17 de marzo de 2026. Posteriormente, la doctora Adriana Marcela Hernández Campos asumió la titularidad y permaneció en el cargo hasta este nuevo relevo.

En ambos cambios de titular no se dieron a conocer motivos oficiales para las renuncias, por lo que el Gobierno del Estado únicamente los presentó como parte de ajustes en el gabinete.

Por la mañana, en las instalaciones de la Secretaría había incertidumbre, pues se desconocía el futuro de esa dependencia.

La todavía titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, abandonó las oficinas centrales sin emitir declaración alguna, tras una jornada de reuniones privadas que se prolongó desde las 9:30 de la mañana hasta pasadas las 2:00 de la tarde.

Durante más de cuatro horas se realizaron encuentros entre directivos y personal de primer nivel, mientras en el exterior permanecían representantes de distintos medios de comunicación a la espera de alguna postura oficial sobre las versiones que circulan desde el lunes.

Al concluir las reuniones, la secretaria salió del inmueble a bordo de una camioneta sin detenerse a responder preguntas sobre su permanencia en el cargo o sobre los rumores de una eventual renuncia, lo que alimentó aún más la expectativa en torno al futuro de la dependencia.