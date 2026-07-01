Tres personas perdieron la vida por asfixia durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres personas perdieron la vida por asfixia durante los festejos realizados en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, informó el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Salud Pública capitalina. Las víctimas fueron atendidas por equipos de emergencia tras ser localizadas inconscientes en distintos puntos de la zona; sin embargo, pese a las maniobras de reanimación y la atención médica recibida, ninguna logró sobrevivir.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó el fallecimiento de las tres personas y señaló que, desde el primer reporte, las autoridades activaron los protocolos de atención médica y de emergencia. Asimismo, indicó que la administración capitalina mantiene contacto con los familiares de las víctimas para brindarles acompañamiento y el apoyo necesario ante lo ocurrido.
En un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria expresó sus condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas y reiteró un llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad. «Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía», escribió.
Secretaría de Salud confirma las causas de muerte
Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin…
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026
Horas antes, la dependencia emitió una actualización para informar que también se confirmó la muerte de un hombre de 44 años y de una mujer de 19 años, quienes igualmente habían recibido maniobras avanzadas de reanimación. Ambos ya fueron identificados por sus familiares. Las autoridades sanitarias reiteraron que el Gobierno capitalino brindará apoyo y acompañamiento a las familias de las tres víctimas durante este proceso.
Autoridades reiteran llamado a celebrar con responsabilidad
Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre las circunstancias específicas que derivaron en los tres casos de asfixia registrados durante los festejos en Paseo de la Reforma. El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que los servicios de emergencia respondieron de manera inmediata a cada uno de los reportes recibidos y que se aplicaron los protocolos correspondientes para intentar salvar la vida de las personas afectadas.
Tras confirmarse los fallecimientos, tanto la Jefatura de Gobierno como la Secretaría de Salud Pública expresaron sus condolencias y reiteraron el llamado a que las celebraciones masivas se realicen con responsabilidad, privilegiando el cuidado personal y colectivo para prevenir nuevas tragedias. Mientras tanto, las autoridades mantienen el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas y continúan con el seguimiento de los hechos.