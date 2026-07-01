Tres personas perdieron la vida por asfixia durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la CDMX

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México detalló que una de las víctimas fue una mujer de 48 años, quien fue localizada inconsciente en la calle Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Paramédicos le practicaron maniobras de reanimación en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital. Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer fue declarada sin signos vitales. De acuerdo con el reporte oficial, el dictamen médico estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia.

Horas antes, la dependencia emitió una actualización para informar que también se confirmó la muerte de un hombre de 44 años y de una mujer de 19 años, quienes igualmente habían recibido maniobras avanzadas de reanimación. Ambos ya fueron identificados por sus familiares. Las autoridades sanitarias reiteraron que el Gobierno capitalino brindará apoyo y acompañamiento a las familias de las tres víctimas durante este proceso.

Autoridades reiteran llamado a celebrar con responsabilidad

Autoridades piden celebrar con responsabilidad | Cuartoscuro

Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre las circunstancias específicas que derivaron en los tres casos de asfixia registrados durante los festejos en Paseo de la Reforma. El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que los servicios de emergencia respondieron de manera inmediata a cada uno de los reportes recibidos y que se aplicaron los protocolos correspondientes para intentar salvar la vida de las personas afectadas.

Tras confirmarse los fallecimientos, tanto la Jefatura de Gobierno como la Secretaría de Salud Pública expresaron sus condolencias y reiteraron el llamado a que las celebraciones masivas se realicen con responsabilidad, privilegiando el cuidado personal y colectivo para prevenir nuevas tragedias. Mientras tanto, las autoridades mantienen el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas y continúan con el seguimiento de los hechos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO