Vinculan a proceso a YAC; por amparo seguirá en libertad

La ex Secretaria de Bienestar es acusada del presunto uso ilícito de atribuciones y facultades en el programa “Bienestar alimentario” por 985.2 millones de pesos

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La ex Secretaria de Bienestar Social de la anterior administración estatal, “YAC” fue vinculada a proceso por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, sin embargo continuará su proceso en libertad.

Durante la audiencia de este miércoles, la defensa de la ex titular de Sebien presentó un informe contable con el que busca desestimar las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

Durante su intervención, el abogado señaló que la acusación del ministsrio público es ambigua, oscura y sobreabundante en algunas partes, además de contradictoria e incongruente.

La defensa de YAC señala que la Fiscalía no ha demostrado que hubiera un uso ilícito en las atribuciones y facultades que su representada tuviera como titular de Sebien, y que tampoco violentó lo establecido en la Ley de Adquisiciones.

De acuerdo con la acusación que hace la Fiscalía Anticorrupción, la ex funcionaria ilícitamente autorizó, sin existir un proceso de licitación pública, cuatro contratos para la compra de 2 millones 400 mil despensas, del programa “Bienestar alimentario” por 985.2 millones de pesos.

La defensa en contraparte, señaló que si bien, YAC era la titular de la secretaría, ella no adjudicaba los contratos; además que el “Comité de compras y operaciones” del que ella era secretaria técnica, estaba conformado por más personas.

Además, apuntaron que en los cuatro contratos celebrados, el contratante de los mismos legalmente es el Secretario de Administración, en aquel entonces, Jesús Alberto “S”.

señalaron que de acuerdo con el anexo 11 del Presupeusto de Egresos del 2022 en que se establecieron los montos y límites para las contrataciones, en el caso de las adjudicaciones directas el tope máximo es de 800 mil pesos, pero existen excepciones.

Entre otras cuando las adquisiciones correspondan a bienes perecederos, granos, productos básicos, entre otros, por lo que las despensas adquiridas encuadraban en la excepción.

Además que en esos casos, se hizo un comparativo entre tres empresas que entregaron cotizaciones y el “Comité” seleccionó la opción que ofrecía mejor precio y características, por lo que a su parecer, no existía ilicitud.

De nueva cuenta, la audiencia se prolongó por varias horas, con intervalos de recesos, para finalmente la Jueza Gloria Paloma Gómez de la Cruz, dictaminar la vinculación a proceso.

En la pasada audiencia, la juzgadora había determinado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, sin embargo, YAC mantiene vigente un amparo para no pisar la prisión en este caso que se sigue en la carpeta 733/2025.