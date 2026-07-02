Anuncia Lalo donación de nuevo camión de bomberos para Victoria

Gobierno Municipal mantiene coordinación con las autoridades estatales y federales en materia de protección civil, además de impulsar la capacitación permanente del personal.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- Sin revelar mayores detalles, el alcalde Eduardo Gattas Báez adelantó que una ciudad donará un nuevo camión de bomberos al municipio, lo que permitirá fortalecer el equipamiento de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital tamaulipeca.

El anuncio lo realizó previo a la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil e Instalación del Puesto de Comando en el Estado de Tamaulipas, donde participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno para coordinar acciones ante la temporada de emergencias.

Aunque evitó precisar cuál será la ciudad donante o la fecha en que llegará la unidad, el presidente municipal señaló que se trata de un apoyo que fortalecerá la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia.

“Ahí les adelanto… va a haber una ciudad que nos va a donar un camión de bomberos nuevo”, expresó.

Gattas Báez destacó que, al inicio de su administración, el municipio contaba únicamente con un camión de bomberos, mientras que actualmente la corporación dispone de tres unidades, además de una pipa para atender incendios y otras contingencias.

“Cuando llegamos había nada más un camión de bomberos. Ahorita tenemos tres más una pipa”, afirmó.

Durante la entrevista también resaltó que el Gobierno Municipal mantiene coordinación con las autoridades estatales y federales en materia de protección civil, además de impulsar la capacitación permanente del personal.

En ese sentido, informó que continúa la colaboración con la ciudad texana de McAllen, de donde llegarán nuevos cursos de capacitación para elementos de Protección Civil Municipal, luego de que personal de la corporación acudiera meses atrás a recibir adiestramiento en esa localidad.

Respecto a la plantilla operativa, indicó que actualmente Protección Civil Municipal cuenta con 88 elementos distribuidos en tres bases, cifra que, consideró, resulta suficiente para atender las necesidades actuales del municipio.