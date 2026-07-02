Destacan en sur de Tamaulipas corredor impulsado por Carmen Lilia

Líderes empresariales y organismos productivos reconocen la visión de la alcaldesa de Nuevo Laredo.

Por Staff

TAMAULIPAS.- El liderazgo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal y los resultados alcanzados por Nuevo Laredo en materia de desarrollo y económico fueron reconocidos por representantes del sector empresarial y organismos productivos en el marco de la firma del Acuerdo Interinstitucional del Corredor Económico Tamaulipeco Nuevo Laredo–Tampico y de la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas.

Durante el encuentro, empresarios destacaron que la visión de colaboración impulsada por la alcaldesa fortalece la confianza para generar nuevas inversiones, ampliar oportunidades de negocio y consolidar alianzas estratégicas entre ambas regiones.

La presidenta del Clúster Global Mujeres de Negocios de Tampico, Pilar Garza, reconoció el trabajo realizado por la administración municipal de Nuevo Laredo y la importancia de acercar al sector empresarial de ambos municipios.

«Fue muy impresionante encontrarnos con una reunión dirigida a empresarios. Tuvimos la oportunidad de ver la data, pero también de ver al ser humano que hace negocio en Nuevo Laredo. Felicito, por supuesto, a la alcaldesa Carmen Lilia y a nuestra alcaldesa Mónica Villarreal por realizar estas actividades dirigidas al sector empresarial; nos vamos muy satisfechos», destacó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico, Eduardo Mansur, aseguró que la alianza entre Nuevo Laredo y Tampico representa un momento histórico para el desarrollo económico de Tamaulipas, al unir a dos ciudades líderes que se complementan por sus vocaciones productivas.

«Juntar dos ciudades líderes, cada quien en sus vocaciones, no significa competir, sino complementarse. En esa complementariedad está la riqueza y las áreas de oportunidad para fortalecer la economía del estado», manifestó.

Y el presidente del Clúster de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Miguel Leiva Amohur, destacó que el acuerdo permitirá estrechar la relación entre la frontera y el sur del estado, generando beneficios para diversos sectores.

«Las sinergias son muy buenas; es como cuando la suma de dos da tres. Hoy las distancias entre Nuevo Laredo y Tampico se acortan y este convenio será muy productivo en el corto plazo”, señaló.

La empresaria neolaredense Ofelia Garza, integrante del Consorcio Binacional de Comercio Exterior, Petróleo, Energía y Gas, señaló que este tipo de alianzas fortalecerán cadenas de proveeduría y abrirán nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Tamaulipas.

«Este convenio será estratégico. Podemos hacer una alianza para potenciar el desarrollo económico, energético, hídrico y de salud; vamos con todo», afirmó.

Con estas expresiones de respaldo, representantes del sector empresarial coincidieron en que la coordinación entre municipios fortalece la competitividad del estado y consolida a Nuevo Laredo como un referente en desarrollo económico, inversión y generación de oportunidades para las familias tamaulipecas.