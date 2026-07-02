Docentes del campo serán aliados contra el gusano barrenador

La primera jornada se realizó en el municipio de Padilla, donde participaron profesores provenientes de Ciudad Victoria, Güémez, San Fernando, Reynosa y otras regiones del estado.

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Ante la persistencia de casos de gusano barrenador en distintas regiones de Tamaulipas, el Gobierno del Estado apostó por sumar a los maestros rurales a las labores de prevención.

Son alrededor de 100 docentes del sistema DGETA los cuales recibieron capacitación para identificar riesgos y difundir medidas de control entre productores y habitantes de las comunidades donde trabajan.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, informó a Expreso que la primera jornada se realizó en el municipio de Padilla, donde participaron profesores provenientes de Ciudad Victoria, Güémez, San Fernando, Reynosa y otras regiones del estado.

“Ya tuvimos la primera reunión de capacitación. Se capacitaron alrededor de 90 a 100 maestros rurales del sistema DGETA”, informó el funcionario.

Explicó que además de recibir información técnica sobre la detección y prevención del gusano barrenador, los docentes fueron dotados de trípticos y productos cicatrizantes para que puedan replicar estos conocimientos en las comunidades rurales donde desempeñan su labor.

“Los capacitamos, les entregamos trípticos, cicatrizantes, para que ellos mismos nos ayuden a replicar la información en las comunidades rurales donde ellos impactan”, señaló.

Amaya García destacó que la estrategia busca aprovechar el contacto permanente que los maestros de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) mantienen con productores y familias del campo, convirtiéndolos en aliados para detectar oportunamente posibles casos y fortalecer la cultura de la prevención.

Adelantó que el programa de capacitación continuará en otras regiones de Tamaulipas conforme exista coordinación con los directivos de la DGETA.

“En el momento en el que nos organicen a los maestros del sur del estado, los estaremos atendiendo con capacitación”, afirmó.

Por el momento estas jornadas están dirigidas únicamente a docentes de la DGETA, debido a su estrecha relación con las actividades agropecuarias y el trabajo que realizan en las comunidades rurales.

Finalmente el subsecretario exhortó a los productores a reportar de inmediato cualquier sospecha de gusano barrenador y reforzar el cuidado del ganado para evitar heridas, principal factor que facilita la aparición de la plaga.

“Sin heridas no hay gusaneras; que nos ayuden cuidando a los animalitos para que no tengan heridas”, concluyó.