Garantizan abasto de agua en Tamaulipas y mantienen sin riego el campo

El sistema lagunario opera con una infraestructura de más de 75 años, diseñada para niveles limitados de almacenamiento, lo que condiciona su capacidad de regulación.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- El Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), Raúl Quiroga Álvarez, aseguró que no existe riesgo de desabasto de agua potable en la entidad para lo que resta del año hidráulico, derivado de la recuperación registrada en presas, pozos y manantiales tras las recientes lluvias.

Explicó que el sistema de almacenamiento presentó una recuperación relevante, particularmente en las presas internacionales La Amistad y Falcón, donde el volumen pasó de 105 a más de 215 millones de metros cúbicos, lo que permite mantener garantizado el suministro para consumo humano en el corto plazo.

Precisó que, pese a esta mejoría, en este momento no hay disponibilidad de agua para riego agrícola, por lo que el recurso se mantiene destinado de manera prioritaria al abastecimiento de la población.

En el sur del estado, señaló que el sistema lagunario opera con una infraestructura de más de 75 años, diseñada para niveles limitados de almacenamiento, lo que condiciona su capacidad de regulación.

Detalló que de forma temporal se han implementado costaleras para elevar el nivel del sistema hasta 1.20, aunque actualmente se ubica en 1.39, como parte de medidas operativas de contención.

Asimismo, reconoció que no existen obras de control de avenidas, por lo que durante fenómenos como la tormenta tropical Alberto fue necesario desfogar hacia el mar alrededor de 3,400 millones de metros cúbicos de agua.

Finalmente, indicó que se proyecta la construcción del dique El Moralillo, así como la modernización de la red de distribución, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura hidráulica y reducir pérdidas en el sistema.