Manchester United descarta fichar a Gilberto Mora

El equipo inglés pone fin a un seguimiento de 6 meses de la más reciente joya del fútbol mexicano. El dueño Sir Jim Ratcliffe no quiere entrar en una guerra de ofertas

Por Staff

Expreso

LONDRES.-El equipo inglés de fútbol Manchester United, uno de la medida docena de clubes europeos que tendrían interés en contratar a la nueva joya del balompié de mexicano Gilberto Mora, descartó su fichaje.

En los últimos 6 meses el United siguió de cerca a Mora, con asesores del club monitoreando también su desarrollo en el Mundial, donde el joven colaboró con el avance de México a octavos de final, instancia en la que enfrentarán a Inglaterra, informó este jueves el periódico The Mirror US.

Las destacadas actuaciones del adolescente también despertaron gran interés de varios de los rivales más acérrimos del United, incluidos los vecinos Manchester City, Chelsea, Real Madrid y Barcelona, agregó.

El diario dejó en claro en su versión de internet que “el copropietario Sir Jim Ratcliffe no tiene intención de entrar en una guerra de ofertas por Mora”.

El joven de 17 años firmó recientemente un nuevo contrato a largo plazo con los Xolos de Tijuana, club de la máxima categoría de fútbol en México.

El acuerdo incluye una cláusula de rescisión de 26.6 millones de pesos, diseñada para facilitar su salida a uno de los grandes clubes de Europa.

“Mora, quien comparte agente con Erling Haaland, se convirtió en el jugador más joven del Mundial tras ser incluido en la convocatoria de México”, destaca The Mirror.

Debutó en el torneo durante la victoria de su país sobre Sudáfrica en el partido inaugural, convirtiéndose en el mexicano más joven en disputar la competencia.

Mora brilló en el triunfo de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final el martes, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación directa después de Pelé en 1958.

Es considerado como una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Ratcliffe demostró que se niega a dejarse arrastrar a guerras de ofertas por los objetivos de fichaje del United. El club se retiró de las negociaciones para adquirir a jugadores como Elliot Anderson y Mateus Fernandes este verano.

Y a pesar del considerable potencial de Mora, el United no se dejará seducir por un jugador que solo ha disputado 50 partidos con el primer equipo de Tijuana, concluye el reporte de The Mirror.

En el Manchester United vivió una de las mejores etapas de su trayectoria el también mexicano Javier “Chicharito” Hernández.