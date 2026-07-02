México envía buque a Venezuela; suma 71.2 toneladas de insumos y 13.1 millones de medicamentos

Sheinbaum anunció desde la conferencia mañanera que este jueves partirá un buque de la Marina con acopio adicional para continuar el apoyo.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZON

El Gobierno de México intensifica su respuesta humanitaria en Venezuela. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, se han entregado 71.2 toneladas de insumos, ocho plantas de energía eléctrica, 80 kilogramos de equipamiento de la Cruz Roja y 13.1 millones de medicamentos, como parte del apoyo tras los sismos del pasado 24 de junio.

La tragedia comenzó esa tarde cuando dos terremotos golpearon Venezuela en cuestión de minutos: el primero de magnitud 7.2 y, casi de inmediato, un segundo de 7.5, el más potente registrado en ese país desde 1900 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El saldo acumulado alcanza mil 450 muertos, al menos tres mil 150 heridos y 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales. La zona más golpeada fue el estado de La Guaira, descrita por la presidenta interina Delcy Rodríguez como una «zona de desastre».

México desplegó su respuesta desde las primeras horas. El 25 de junio partieron dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con un agrupamiento de 261 efectivos —240 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional—, con médicos, camilleros, enfermeros, personal especializado en búsqueda y rescate, y 18 binomios canófilos.

El agrupamiento Yumare operó en territorio venezolano del 26 de junio al 1 de julio. En ese periodo rescató a dos personas con vida, recuperó 40 cuerpos, localizó un can y brindó mil 411 consultas médicas y de primeros auxilios.

Sheinbaum anunció desde la conferencia mañanera que este jueves partirá un buque de la Marina con acopio adicional para continuar el apoyo. «Se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela», señaló la mandataria. El envío responde a una solicitud formal enviada a México y a otros países por el gobierno venezolano, que pide más apoyo ante la magnitud del desastre.

A nivel internacional, veinticinco equipos de búsqueda, rescate y atención médica, integrados por más de mil especialistas, se despliegan en Venezuela coordinados por la ONU, que liberó 15 millones de dólares de emergencia para respaldar la respuesta. La OMS reportó que tres centros hospitalarios verificados se encuentran en estado crítico y seis operan con daños estructurales o de forma parcial, bajo presión extrema por el volumen de traumatismos.