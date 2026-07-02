Niño canadiense muere de rabia que le contagia un murciélago

El infante de 11 años despierta y encuentra el mamífero volador sobre su cara, en los siguientes 19 días desarrolla los síntomas que lo llevan a la muerte.

Por Staff

Ontario.-Los médicos en Canadá dicen que un niño que se despertó para encontrar un murciélago que descansaba en su nariz y boca mientras visitaba una cabaña de Ontario más tarde murió de rabia, en un “caso extremadamente raro” que destaca la necesidad de una mejor conciencia pública.

En un informe publicado esta semana en el Canadian Medical Association Journal, los médicos de enfermedades infecciosas confirmaron que el niño de 11 años murió de rabia, una muerte que dijeron que probablemente podría haberse evitado con mayor conciencia de cómo se transmite el virus.

El niño estaba en el norte de Ontario con su familia en 2024 cuando se despertó y encontró un murciélago en la cara. Lo aplastó y su padre rápidamente lo cogió en una olla y lo soltó afuera.

Los padres no vieron ningún rasguño o mordida en la cara de su hijo o pensaron que el murciélago se había comportado extrañamente. Como resultado, no consideraron la posibilidad de que su hijo hubiera sido infectado por la rabia, o llevarlo a un médico en ese momento.

La rabia es “extremadamente rara” en Canadá, escribieron los médicos, con solo 28 casos documentados desde 1924 y el último caso confirmado en Ontario que se remonta a 1967.

Los expertos escribieron que si bien los murciélagos rabiosos pueden mostrar un comportamiento inusual, como aparecer durante el día, descansar en el suelo, tener dificultad para volar o ser fácilmente abordados, “la ausencia de estos comportamientos no excluye la rabia”.

Señalaron que aunque los zorrillos, mapaches y zorros llevan rabia en América del Norte, el animal principal son los murciélagos. Las mordeduras y los arañazos son a menudo tan pequeños que son “fácilmente pasados por alto”. El virus también puede entrar en los humanos a través de la saliva de los murciélagos que entra en contacto con cortes, los ojos, la nariz o la boca.

Diecinueve días después de su encuentro con el murciélago, el niño desarrolló hormigueo, entumecimiento e hinchazón en el lado derecho de su cara. Inicialmente fue dado de alta con un presunto diagnóstico de herpes gingivostomatitis, pero la exposición al murciélago llevó al médico a preguntar a la autoridad local de salud pública si se deben administrar medicamentos contra la rabia.

A la mañana siguiente, sus condiciones habían empeorado y fue ingresado en cuidados intensivos con personal “sospechando fuertemente de la rabia”. Una resonancia magnética encontró lesiones en el tronco encefálico y las pruebas indicaron rabia.

El equipo consideró administrar anticuerpos contra la rabia directamente en el cerebro del niño, pero la “naturaleza invasiva y la falta de eficacia establecida” del procedimiento llevaron a la familia y al equipo médico a no seguir el tratamiento.

El virus de la rabia generalmente tiene un período de incubación relativamente largo antes de que los síntomas comiencen a mostrarse, pero una vez que lo hacen, no hay tratamiento ni cura y generalmente es fatal.

Si los médicos sospechan que alguien ha sido mordido o arañado por un murciélago, la profilaxis post-exposición a la rabia, una serie de tratamientos que se administran después de que alguien puede haber estado expuesto, se administra lo más rápido posible y es “casi siempre efectivo”, dice el documento, citando el éxito abrumador en 29 mil casos.

“El reconocimiento temprano de la exposición y la profilaxis post-exposición oportuna sigue siendo el único medio eficaz de prevención de la rabia”.