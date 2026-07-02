Prevención, el único llamado ante muertes en ríos

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa pronunciarse sobre la implementación de operativos de vigilancia en puntos considerados de alto peligro.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

TAMAULIPAS.- Tras los recientes ahogamientos registrados en vados ribereños de la carretera Interejidal de Ciudad Victoria, que incluyen familias enteras, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, llamó a la población a evitar exponerse a estos riesgos, aunque evitó pronunciarse sobre la implementación de operativos de vigilancia en esos puntos considerados de alto peligro.

Durante su visita a Tamaulipas para participar en la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil e instalación del Puesto de Comando, la funcionaria federal fue cuestionada sobre reforzar la presencia de autoridades en ríos, vados y afluentes donde han ocurrido estas tragedias.

Su respuesta se centró en la importancia de la comunicación y la prevención hacia la ciudadanía:

“Lo más importante es la comunicación de los gobiernos municipales con la población, advertir los riesgos y estar siempre insistiendo en ello. Aquí hay un riesgo, no hagas esto; si haces esto, cómo reconocer el riesgo y cómo mitigarlo. Esa es la parte fundamental de la protección civil”.

Velázquez Alzúa sostuvo que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar este tipo de accidentes y exhortó a la población a atender las recomendaciones de las autoridades, especialmente durante la actual temporada de lluvias.

Recordó que de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en el Golfo de México podrían desarrollarse entre 13 y 17 ciclones tropicales, mientras que en el océano Pacífico podrían formarse hasta 21 sistemas.

“Ha estado lloviendo muy fuerte y esperamos fuertes lluvias, y es por eso que necesitamos que todos y todas nos preparemos”, expresó.

La coordinadora nacional agregó que los 3 órdenes de gobierno mantienen acciones preventivas y de preparación, además de que los planes DN-III-E y Marina están listos para actuar en caso de ser necesarios.

Insistió en que los municipios deben reforzar la limpieza de canales, drenajes, coladeras y calles para reducir el riesgo de inundaciones, mientras que la Federación continuará con los trabajos de desazolve y dragado de ríos estratégicos del país.