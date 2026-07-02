Reino Unido alerta a sus fans por riesgos en Ciudad de México

Les advierte por robos de celulares, alteración de bebidas y muertes durante celebraciones.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La Cancillería de Reino Unido actualizó sus advertencias para los aficionados que viajen a la Ciudad de México, de cara al partido de octavos de final del próximo domingo en el Estadio Ciudad de México.

Destaca que “tres personas han muerto tras las celebraciones multitudinarias en el Ángel de la Independencia”, aunque la cifra ya subió a 4.

También alerta del “incremento de reportes de robo de teléfonos móviles y alteración de bebidas durante el torneo”.

La Cancillería subraya que si los aficionados van a viajar posteriormente a Estados Unidos para otro partido y les es robado o han perdido su pasaporte, “no podrán utilizar un documento de viaje de emergencia expedido por la Embajada Británica para volver a entrar en Estados Unidos desde México”.

La actualización se dio a conocer luego del triunfo del equipo de Inglaterra sobre el de República Democrática del Congo, lo que coloca a los ingleses como el próximo rival de México.

Esta actualización se suma a advertencias previas emitidas por la Cancillería británica para los viajes a México, que incluyen su recomendación de no viajar a Baja California, principalmente Tijuana; a Chihuahua, Sinaloa (excepto partes de Mazatlán y Los Mochis), Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas, por la violencia relacionada con el narcotráfico.