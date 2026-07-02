Se despide de Salud con mensaje de agradecimiento

En su publicación expresó que concluye esta etapa con la satisfacción del deber cumplido.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Adriana Marcela Hernández Campos se despide de su cargo frente a la Secretaría de Salud mediante redes sociales al subir una publicación en la que aparece junto al nuevo titular.

En el mensaje difundido, expresó su reconocimiento al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, al señalar: “Mi gratitud al gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, por la confianza y la oportunidad de servir a Tamaulipas desde la Secretaría de Salud. Haber formado parte de este esfuerzo ha sido uno de los mayores honores de mi vida profesional”.

Asimismo, destacó la llegada del nuevo titular de la dependencia, el doctor Ricardo Gerardo Guerrero Morales, al afirmar: “Estoy convencida de que la Secretaría de Salud queda en muy buenas manos bajo el liderazgo del Dr. Ricardo Gerardo Guerrero Morales, un profesional con la experiencia y el compromiso necesarios para dar continuidad al trabajo que, entre todas y todos, hemos construido en favor de la salud de las y los tamaulipecos”.

En su publicación también dirigió un mensaje al personal del sector salud: “A todo el personal del sector salud, mi reconocimiento y mi más profundo agradecimiento. Gracias por su entrega diaria, por su vocación de servicio y por caminar siempre con compromiso. Los logros alcanzados son resultado del trabajo en equipo y del compromiso compartido con la salud de nuestra gente”.

Añadió que concluye su etapa con satisfacción: “Hoy concluyo esta etapa con la satisfacción del deber cumplido y con la certeza de que servir a Tamaulipas ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida”.

Finalmente, cerró su mensaje señalando su continuidad en actividades profesionales: “Continúo con mis actividades, con la misma vocación de servicio y el compromiso de seguir aportando al bienestar y la salud de la gente”.