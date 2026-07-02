Sur queda sin subsidio de luz

Mientras municipios como El Mante, Abasolo, González, Güémez y Padilla obtuvieron una reclasificación tarifaria de la CFE que reduce el costo de la electricidad, la zona sur permanecen en la tarifa 1C, pese a registrar temperaturas altas

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

TAMPICO, TAM.- La temporada de calor de 2026 volvió a evidenciar una diferencia en el esquema de subsidios eléctricos dentro de Tamaulipas.

La permanencia en este esquema impacta a alrededor de 270 mil usuarios del servicio eléctrico domestico en Tampico, Ciudad Madero y Altamira además de un estimado de 23 mil establecimientos comerciales (con base en información pública de la CFE y del INEGI).

Mientras Abasolo, González, Güémez y El Mante fueron reclasificados de la tarifa 1C a la 1D, y Padilla avanzó de la 1D a la 1E, los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira permanecen en la tarifa 1C de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aun cuando enfrentan temperaturas extremas que incrementan el consumo por el uso continuo de equipos de climatización.

UN MISMO CONSUMO, RECIBOS DIFERENTES

Con base en la estructura tarifaria vigente de la CFE para 2026, un hogar con consumo de 800 kilowatts-hora bimestrales pagaría alrededor de mil 620 pesos en la zona sur (tarifa 1C), mil 270 en El Mante, Abasolo, González o Güémez (1D) y mil 60 en Padilla (1E). Con mil kilowatts-hora, el pago sería de 2 mil 360 pesos en la zona sur, frente a mil 840 en los municipios con 1D y mil 470 en Padilla. Una diferencia que impacta directamente en la economía de la ciudadania.

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas informó hace algunas semanas, que la reclasificación se sustentó en estudios climatológicos y permitirá a los municipios beneficiados disponer de mayor energía subsidiada antes de ingresar al esquema de Alto Consumo (DAC), y estimó una reducción de entre 15 y 20 por ciento en los recibos durante el verano.

La diferencia entre tarifas no radica únicamente en el precio del kilowatt-hora, sino en la cantidad de electricidad que puede consumirse con subsidio. La metodología federal considera la temperatura media de un periodo histórico para clasificar cada municipio, criterio que mantiene a la zona sur en la tarifa 1C pese a las recientes olas de calor.

IMPACTO EN EL SECTOR COMERCIAL

En la zona conurbada operan entre 15 mil y 23 mil establecimientos comerciales con consumo eléctrico activo, entre tiendas, restaurantes, talleres, oficinas y empresas de servicios.

Ramón Gómez Narváez, presidente del Consejo Empresarial, Comercial y Turístico (CECOTUR), explicó que un pequeño negocio paga alrededor de cinco mil pesos mensuales de electricidad; uno mediano, entre ocho mil y 15 mil; y restaurantes o comercios con refrigeración y aire acondicionado llegan a los 30 mil o 40 mil pesos. «Qué lástima que no nos han considerado, ya que cada año aquí tenemos más altas temperaturas», dijo.

El dirigente informó que algunos empresarios instalaron paneles solares para reducir costos, aunque la inversión inicial sigue siendo elevada, y planteó que la zona sur debería incluirse en una futura reclasificación tarifaria, luego de recordar que hace dos décadas la región quedó fuera de un beneficio similar por diferencias mínimas en los estudios climatológicos de aquel entonces.

Hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre una nueva revisión de la clasificación tarifaria para Tampico, Ciudad Madero y Altamira, por lo que hogares y comercios continuarán bajo la tarifa 1C pese al calor extremo de los últimos veranos.

CALOR EXTREMO Y MAYOR CONSUMO

Durante la presente temporada se registraron en la zona sur temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y sensaciones térmicas de hasta 53 grados, lo que obligó a miles de familias y negocios a mantener encendidos equipos de aire acondicionado gran parte del día. La zona conurbada concentra además una parte importante de la actividad económica de Tamaulipas, con el puerto, el corredor industrial y petroquímico, y una amplia red de comercios que dependen del suministro eléctrico.

MANTIENEN GESTIONES

El Gobierno de Tamaulipas informó que continuará las gestiones técnicas ante las autoridades federales para buscar nuevas reclasificaciones tarifarias en municipios que aún permanecen bajo esquemas con menor subsidio, entre ellos los de la zona conurbada del sur.

De concretarse una nueva revisión, el Gobierno estatal señaló que las condiciones meteorológicas registradas durante 2026 podrían convertirse en uno de los principales elementos técnicos para sustentar la solicitud de una tarifa eléctrica más favorable para Tampico, Ciudad Madero y Altamira.