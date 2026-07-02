Tamaulipas, expuesto a revisión de T-MEC

El rechazo de Estados Unidos a prorrogar el tratado por 16 años activa un esquema de revisiones anuales hasta 2036

Staff

Expreso-La Razón

El gobierno de Estados Unidos comunicó este primero de julio que no acordará la renovación automática del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años adicionales, con lo que el acuerdo entra en un esquema de revisiones anuales que se extenderá hasta 2036. La decisión, confirmada por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, tras una reunión virtual con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, no interrumpe el funcionamiento actual del tratado ni modifica de inmediato aranceles o reglas de origen, pero abre una década de negociación recurrente en la que Tamaulipas concentra, según cifras del propio Secretariado del T-MEC, la mayor proporción de comercio terrestre expuesto de cualquier entidad del país.

Ebrard confirmó el resultado del encuentro a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que precisó que la próxima ronda de negociación bilateral entre México y Estados Unidos está programada para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México. La oficina de Greer, por su parte, emitió un comunicado en el que estableció que el tratado permanece vigente hasta que se resuelvan las deficiencias identificadas por Washington o hasta su eventual terminación.

EL CORREDOR MÁS EXPUESTO DEL PAÍS

Tamaulipas concentra el 43.5 por ciento del flujo carretero binacional entre México y Estados Unidos, de acuerdo con datos del Secretariado del T-MEC recogidos por esta Casa Editorial, además de un volumen ferroviario de 29 millones de toneladas anuales que representa el 54 por ciento de todo el intercambio férreo entre ambos países. Ningún otro estado fronterizo combina en su territorio corredor ferroviario transfronterizo, acceso marítimo al Golfo de México y 17 cruces internacionales activos, lo que convierte a la entidad en el punto de mayor exposición directa a cualquier ajuste que se derive de las revisiones anuales pactadas hoy.

El gobierno estatal ha sostenido, en meses recientes, que la infraestructura aduanera de la frontera tamaulipeca fue modernizada con inversiones superiores a los 10 mil millones de pesos y que ya cuenta con autorización para ampliar de ocho a 18 carriles el Puente de Libre Comercio en Nuevo Laredo, municipio por el que cruzan 17 mil tractocamiones diarios en ambos sentidos. Nuevo Laredo moviliza cerca del 70 por ciento del intercambio comercial terrestre de la frontera tamaulipeca, según cifras difundidas por el propio gobierno estatal.

UNA MAQUILA QUE LLEGA DEBILITADA

El sector exportador tamaulipeco enfrenta la revisión anual del T-MEC en una posición distinta a la que tenía en ciclos de negociación anteriores. Durante el primer trimestre de 2026 se perdieron 10 mil 800 empleos en el sector maquilador, equivalentes al 4 por ciento de la fuerza laboral del segmento, de acuerdo con un análisis periodístico basado en cifras de la Secretaría del Trabajo estatal. En el mismo periodo cerraron cuatro complejos industriales en Matamoros y Reynosa, y la quiebra de First Brands Group, corporativo proveedor de Ford y General Motors, dejó afectadas 15 plantas en el estado, con más de 3 mil 500 trabajadores de la firma Trico sin acceso a sus instalaciones en una sola jornada.

Matamoros concentró la mayor caída del ciclo, con 3 mil 588 empleos y 329 patrones menos al cierre de 2025, según el análisis de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La contracción se ha reflejado, de acuerdo con ese mismo análisis, en el comercio local, los servicios y el turismo de la región fronteriza.

EL PERFIL EXPORTADOR, EN LA MIRA DE WASHINGTON

Las exportaciones tamaulipecas de 2024 estuvieron encabezadas por monitores y proyectores, con 2 mil 603 millones de dólares; partes y accesorios automotrices, con 2 mil 516 millones, e instrumentos médicos, con 2 mil 181 millones, de acuerdo con cifras de Data México, de la Secretaría de Economía federal. Reynosa lidera el valor de exportaciones municipales del estado con 17 mil 727 millones de dólares, seguida de Matamoros, con 6 mil 819 millones, y Nuevo Laredo, con 4 mil 872 millones.

El componente automotriz de esa canasta exportadora coincide con el tema que, de acuerdo con especialistas consultados por medios nacionales tras el anuncio de hoy, encabeza la agenda de renegociación que busca la administración de Donald Trump: el incremento del contenido fabricado en Estados Unidos dentro de las reglas de origen del sector automotriz, junto con la reducción del déficit comercial y el endurecimiento de condiciones para impedir que empresas de origen chino utilicen territorio mexicano como plataforma de reexportación hacia el mercado estadounidense.

SEGURIDAD Y MIGRACIÓN, VARIABLES CRUZADAS

La administración estadounidense ha señalado que buscará utilizar el proceso de revisión del T-MEC como mecanismo de presión para obtener mayor cooperación de México en control migratorio, combate al tráfico de fentanilo y seguridad fronteriza, de acuerdo con el análisis difundido tras la reunión de este miércoles. En ese terreno, Tamaulipas mantiene, a la fecha, una alerta de viaje de nivel 4 emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos para tramos carreteros que conectan con la frontera del estado, por riesgo de delitos y secuestros, con instrucciones expresas para que el personal del gobierno estadounidense evite circular por rutas interiores de la entidad.

Los tres municipios que concentran el grueso del aparato exportador tamaulipeco —Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo— coinciden, de acuerdo con reportes de esta Casa Editorial publicados en meses recientes, con los de mayor historial documentado de disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada. A esa variable se suma la presión migratoria: el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes reportó que las deportaciones hacia el estado se dispararon 58 por ciento durante los primeros meses de 2026, con Matamoros como receptor de casi 90 por ciento de esos retornos, luego de sumar 13 mil 841 personas deportadas solo en el primer trimestre del año, frente a 3 mil 786 registradas en todo 2025.

LO QUE SIGUE

El gobierno federal mexicano y el estadounidense sostendrán la tercera ronda de negociación bilateral el 20 de julio en la Ciudad de México, como parte del proceso de revisión conjunta que arrancó formalmente este miércoles. Organismos empresariales como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo han pedido que México llegue a esa mesa con una posición unificada y sin ceder condiciones de manera anticipada, mientras que cámaras industriales como la Canacintra han llamado a las empresas exportadoras a reforzar el cumplimiento de reglas de origen y trazabilidad ante el nuevo esquema de revisiones anuales.

El T-MEC, vigente desde el primero de julio de 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mantendrá sus condiciones actuales de acceso preferencial mientras se desarrollan las revisiones pactadas para los próximos diez años. Para Tamaulipas, la entidad con mayor volumen de comercio terrestre y ferroviario transfronterizo del país, el resultado de esas revisiones anuales definirá, en el corto plazo, el ritmo de recuperación de un sector maquilador que llegó a este punto del calendario ya debilitado.