Van 20 robos a escuelas: SET

Educación y Seguridad Pública preparan un operativo especial para proteger los planteles durante las vacaciones de verano

Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Al menos 20 escuelas de Tamaulipas han sido víctimas de robos en lo que va del año, por lo que la Secretaría de Educación del Estado (SET) y la Secretaría de Seguridad Pública sostendrán esta semana una reunión para definir el operativo de vigilancia que protegerá los planteles durante el período vacacional de julio y agosto, cuando permanecerán sin actividad.

La subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, informó que la estrategia busca reforzar la presencia policial en las zonas con mayor incidencia delictiva y mantener una coordinación permanente entre ambas dependencias para responder con rapidez ante cualquier reporte.

Precisó que, de las 20 escuelas afectadas, seis se ubican en Ciudad Victoria, principalmente en las colonias Moderna, Azteca y Modelo, sectores donde se ha concentrado el mayor número de robos debido a sus condiciones de vulnerabilidad.

Explicó que la SET cuenta con un equipo denominado «Reporte de Incidencias», el cual mantiene comunicación constante con la Secretaría de Seguridad Pública para informar cualquier hecho delictivo en los planteles y dar seguimiento a las denuncias.

La funcionaria recordó que las escuelas disponen de un seguro contra robos; sin embargo, advirtió que la indemnización solo procede cuando los bienes sustraídos forman parte del inventario oficial del plantel. Reconoció que una de las principales omisiones detectadas es que algunos artículos adquiridos por las propias comunidades escolares nunca son registrados.

«Si la escuela compró una cuchara y no la tiene registrada, el seguro no la va a cubrir. Les estamos pidiendo que registren absolutamente todo, desde una licuadora hasta cualquier utensilio o equipo, porque ese ha sido el principal descuido que hemos encontrado y puede impedir que recuperen lo robado», señaló De los Reyes Vázquez.