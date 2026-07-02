Victoria tendrá el primer centro de rehabilitación para menores del país

El espacio buscará establecer un modelo de atención especializado para menores de edad que requieran intervención por problemas relacionados con adicciones.

Por Raúl López García

Expreso

TAMAULIPAS.- Ciudad Victoria se perfila para convertirse en sede del primer centro especializado del país para la atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con problemas de adicciones, un proyecto que impulsa el Gobierno de Tamaulipas para fortalecer la protección integral de menores en condiciones de vulnerabilidad.

La directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. Patricia Eugenia Lara Ayala, confirmó que la propuesta registra avances importantes y se desarrolla de manera coordinada con la Secretaría General de Gobierno, dentro de una estrategia que también contempla la regularización de anexos y centros de rehabilitación.

El proyecto surge ante la necesidad de contar con opciones institucionales para menores localizados en anexos o expuestos a contextos de consumo de sustancias, violencia, abandono, inseguridad o falta de atención especializada. La intención es garantizar una respuesta adecuada, con acompañamiento médico, psicológico, social y familiar.

“Estamos muy preocupados, tanto el gobernador, el doctor Américo Villarreal, como la doctora María, en dar opciones de atención para estos pequeños”, expresó Lara Ayala, al señalar que en breve podrían darse a conocer noticias sobre esta nueva alternativa de protección para la niñez tamaulipeca.

Aunque evitó adelantar la fecha de apertura, inversión, capacidad instalada y modelo de operación, la titular del DIF estatal aseguró que el proyecto avanza con pasos firmes. “Estamos muy cercanos a poder tener la posibilidad de contar con un lugar punta de lanza a nivel nacional”, afirmó.

La funcionaria precisó que el centro iniciaría en Ciudad Victoria y, al ser cuestionada sobre su alcance, sostuvo que sería el primero de su tipo en México. El espacio buscará establecer un modelo de atención especializado para menores de edad que requieran intervención por problemas relacionados con adicciones.

Actualmente, el Sistema DIF Tamaulipas no brinda tratamiento directo contra las adicciones, pero participa en la protección y canalización de menores detectados en situación de riesgo. Cuando la Procuraduría identifica un caso, el menor es enviado al Hospital Infantil para una valoración médica y clínica; posteriormente pueden intervenir la Fiscalía y el DIF para garantizar su resguardo temporal y restitución de derechos.

La creación de este centro permitirá reforzar la coordinación entre salud, procuración de justicia y asistencia social, además de ofrecer una ruta de atención especializada para niñas, niños y adolescentes. Con ello, Tamaulipas busca consolidar una política pública que priorice la recuperación, seguridad, bienestar y reintegración social de los menores.