Buscan modernizar Reglamento de Tránsito a uno de Movilidad y Tránsito

Se analizaron 26 reglamentos municipales; de ellos, 15 (57%) han sido actualizados, mientras que 11 (43%) nunca han recibido una reforma.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con un diagnóstico que revela años de rezago normativo, la regidora Melisa Mireles Escobedo, presidenta de la Comisión de Tránsito y Protección Civil del Cabildo de Victoria, presentó a reporteros el proyecto del nuevo Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial.

📌 Esto es lo más destacado que la asambleísta de Movimiento Ciudadano compartió:

🔴 Se analizaron 26 reglamentos municipales; de ellos, 15 (57%) han sido actualizados, mientras que 11 (43%) nunca han recibido una reforma.

⚖️ La propuesta para Victoria se construye sobre tres ejes:

* Jurídico.

* Institucional.

* Profesional.

🚶‍♀️🚴‍♂️ Entre las principales innovaciones del proyecto se contemplan:

✅ Jerarquía de desplazamiento.

✅ Reconocimiento de la micromovilidad.

✅ Boleta electrónica.

✅ Tecnología para infracciones y peritajes.

✅ Bitácora de reincidencia.

✅ Observatorio Ciudadano de Movilidad.

✅ Políticas municipales de movilidad.

✅ Servicio comunitario como medida.

✅ Derecho humano a la movilidad.

✅ Reinversión del 40% de las multas en acciones de movilidad.

En la reunión se subrayó que el objetivo es dejar atrás un reglamento con décadas de rezago para construir una corporación de tránsito más moderna, transparente y con mejores herramientas legales e institucionales para atender la movilidad en Ciudad Victoria.