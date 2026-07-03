Criminal complicidad oficial

POLVO DEL CAMINO / MAX ÁVILA

Las autoridades minimizan la tragedia ocurrida en el Ángel de la Independencia durante los festejos derivados del triunfo de México sobre Ecuador en fútbol. Hasta ahora son cuatro las víctimas producto de la euforia que lo arrolló todo, rebasando al gobierno incapaz de proteger la seguridad de los asistentes, especialmente a los más vulnerables. Y deje que la culpa es doble por la sencilla razón de permitir la venta indiscriminada de alcohol y drogas en el lugar, según consta en reportajes y notas relativas al hecho.

La responsabilidad va desde Palacio Nacional por el llamado a respaldar de cualquier forma a la “selección nacional” que fue insistente. Ahora ni Doña Claudia ni Clara Brugada encuentran forma de justificar los excesos que enlutan a cuatro familias. Ni como negar la instalación de pantallas gigantes en diversos escenarios condimentados con grupos musicales y toda clase de entretenimiento terminando por enrarecer el ambiente en mezcla de júbilo llevado al extremo de la inconciencia. ¿De dónde salió un millón y medio de personas?. Pues de la publicidad regalada a los buitres que explotan la enajenación. Ni modo que a la FIFA le importen los muertos ya que solo vienen por las fabulosas ganancias logradas en un país, el nuestro, que ahora sabemos, no puede todavía vencer la barbarie y el salvajismo.

Boletines y entrevistas del poder dejan entrever probable provocación para crear el tumulto asesino. Pudiera ser que agitadores profesionales encausaran la estampida, pero eso no exime al supremo gobierno de culpa. Lo sucedido lleva a considerar que no hubo estrategias para el manejo adecuado de multitudes. No es lo mismo convocar a un mitin de Morena en el Zócalo que batallar con miles y miles llevados por una victoria que poco o nada significa para la rutina de la realidad, aunque si encarece el espectáculo en beneficio de unos pocos que se llenan los bolsillos bajo el patrocinio de la 4T. Y ni modo que sea invento.

Ya sabéis que el fin último es manipular a las masas para el mejor manejo de la administración pública y la política en general, sin embargo, en el caso que nos ocupa se les pasó la mano sin alcanzar a cubrir la falla con las respectivas condolencias y promesas de “apoyar” con gastos funerarios. Debiera haber ceses y renuncias importantes cuando menos en el área de seguridad ciudadana, pero hasta ahora nada, nadita de nada que refleje aceptación de responsabilidad.

Usted dirá que cada quien acudió sin que nadie obligara, es cierto, pero la autoridad debió alertar sobre los riesgos que son muchos en medio de miles ofuscados por la pasión, el alcohol y las drogas. Aquí lo grave es haber creído que se trataba de una celebración sana a la que convocaba el oficialismo y no la trampa en la que cayeron inocentes para cuyas familias el mundial entre lágrimas, ya terminó. Por supuesto no habrá consecuencias, todo será anecdótico para el sistema que busca transformar sin importar la tristeza en cuatro hogares. El gran negocio debe continuar hasta exprimir la última esperanza de un pueblo que sigue esperando milagros pateando un balón de fútbol. ¡Chingao, que vergüenza!.

Y bueno no todas pueden ser malas noticias. Este jueves por la mañana se conoció la detención de Gilda Susana Lozoya Austin quien permaneció prófuga de la ley siete años acusada de lavado de dinero. Y es que recibió 7 millones de dólares producto de una transa de su hermano Emilio cuando fungía como director de PEMEX. Tal dinero fue depositado en un banco europeo siendo utilizado posteriormente para la adquisición de una residencia del ex funcionario, la cual ya pertenece al gobierno de la república.

De manera que la dama en cuestión enfrentará juicio como ya lo hace su brother, relacionado con el escándalo aquel de la compra con sobreprecio de Agronitrogenados propiedad de Altos Hornos de México. Era una planta de fertilizantes en ruinas por la que PEMEX pagó 500 millones de dólares cuando su valor no pasaba de cien millones de dólares. La aprehensión de Gilda hace que renazca la fe del columnista en la justicia que tarde o temprano llega siendo, además, mensajito pa’ los que suponen que ocultándose en el extranjero pueden evadir sus culpas…ahí les hablan a los de Texas.

SUCEDE QUE

Ingleses cuídense que el domingo pueden terminar fileteados en el Templo Mayor.

Y hasta la próxima.