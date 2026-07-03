Cuentas Trump se lanzan el 4 de julio: mil dólares para recién nacidos

Podrán acceder al dinero hasta cumplir 18 años, y usarlo sólo para fines específicos, como pagar una vivienda, estudios o iniciar un negocio

Por. Staff

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump planea lanzar este sábado las Cuentas Trump, vinculando el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos con una iniciativa para impulsar la independencia financiera de los niños del país.

Los padres pueden abrir cuentas de inversión especiales para cualquier niño nacido durante el segundo mandato de Trump y recibir automáticamente mil dólares del gobierno. Es posible abrir cuentas en nombre de niños mayores —siempre y cuando no cumplan 18 años antes de que termine el año civil—, pero no recibirán los mil dólares. Está previsto que las cuentas se abran para depósitos el 4 de julio, que también es el día en que el Departamento del Tesoro planea transferir el bono de mil dólares.

Ese dinero —y cualquier otro depósito realizado por empleadores, organizaciones filantrópicas y familiares— se invierte en el mercado bursátil a través de firmas privadas. Los niños no pueden acceder al dinero hasta cumplir 18 años, y aun entonces, sólo para fines específicos, como pagar una vivienda, estudios o iniciar un negocio.

Las cuentas ya han recibido un impulso de multimillonarios, más allá de los mil dólares del gobierno. Michael Dell, fundador de Dell Technologies, y su esposa, Susan, se comprometieron a aportar 6 mil 250 millones de dólares a las cuentas de algunos niños que no cumplen los requisitos para recibir los mil dólares del gobierno. El miércoles, Trump anunció en su red Truth Social que Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron Technology, aportaría 250 millones de dólares.

La donación “¡ayudará a dar un impulso inicial al Sueño Americano para estos fabulosos niños mientras celebramos el 250 aniversario de Estados Unidos! Esta enorme inversión ayudará a millones de niños y familias estadounidenses a tener un comienzo sólido en la vida y les dará verdadera seguridad financiera”, escribió el mandatario republicano.

Trump declaró que el programa era “fabulosamente exitoso” en la misma publicación. Según el Departamento del Tesoro, ya se han abierto cuentas para 5.5 millones de niños, y 1.4 millones de ellos son elegibles para la contribución de los mil dólares. Aproximadamente el 86% de esas cuentas fueron abiertas por familias que ganan menos de 200 mil dólares al año.

Las Cuentas Trump se lanzan en medio de preocupaciones generalizadas sobre la asequibilidad. En mayo, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal alcanzó un nuevo máximo de 3 años luego de que los precios de la gasolina alcanzaron un nuevo pico durante la guerra contra Irán.

Los precios de los alimentos también han aumentado desde la investidura de Trump. Mientras tanto, muchos estadounidenses se preparan para los cambios que se realizarán en programas de la red de protección social, tales como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que fueron recortados en virtud de la misma legislación que creó las Cuentas Trump.

Las Cuentas Trump es una nueva herramienta de ahorro en la que el dinero se invierte en el mercado bursátil en nombre de un niño.

Bancos y corredurías privadas administrarán el dinero, que debe invertirse en fondos indexados de renta variable de Estados Unidos que sigan el mercado bursátil y cobren a las cuentas no más de 0.10% en comisiones anuales.

Los padres pueden aportar hasta 2 mil 500 dólares al año en ingresos antes de impuestos, de forma similar a como lo hacen con las cuentas de jubilación. También pueden contribuir los empleadores de los padres, familiares, amigos, gobiernos locales y grupos filantrópicos. Las aportaciones anuales tienen un tope de 5 mil dólares, pero las contribuciones de gobiernos y organizaciones benéficas no cuentan para ese total.

“Estamos haciendo algo mucho mejor que darle una dádiva a la próxima generación”, declaró Trump. “Les estamos dando propiedad sobre el futuro de Estados Unidos”.

Para ser elegible a recibir los mil dólares de capital inicial, un bebé debe ser ciudadano de Estados Unidos, tener un número de Seguro Social y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Cualquier padre puede abrir una cuenta para un niño que cumpla los requisitos, independientemente del estatus migratorio del padre.