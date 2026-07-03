Desechan al panista-morenista Beto Prieto

Como reguero de pólvora corrió la noticia de que quien fuera Secretaria de Finanzas de la
actual administración estatal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ había sido retenida cuando
intentaba cruzar a los Estados Unidos por parte de autoridades gringas por presuntamente
tener nexos con temas relacionados al huachicol fiscal, asunto donde se le ha señalado en
infinidad de ocasiones y en diversas oportunidades todas ellas derivadas por su colusión en
en dicho ilícito.
Sin embargo luego de varias horas la ex titular de las finanzas filtró una fotografía donde
aparece con una menor de edad en conocida cadena pollo ubicada precisamente en la
Unión Americana en un claro mensaje que todo lo que se ha dicho sobre la cancelación de
su visa es absolutamente falso.
Lo acontecido con LOZANO RODRÍGUEZ sucede en un contexto donde a través
innumerables noticias existentes en su contra y de más de una docena de personajes todos
ligados al contrabando de combustible y que como bien se sabe son blancos directos de las
autoridades judiciales de aquel país, motivo por el cuál nomás no se atreven a intentar
cruzar por alguno de los cruces internacionales existentes, por ello extrañó a muchos que
ADRIANA siendo como es señalada de estar involucrada en este ilícito haya decidido
introducirse al estado de Texas como fue el caso, así las cosas.
En otras cosas el cese fulminante del Director Operativo de Tránsito JOSÉ LUIS ARROYO
NEGRETE en la capital del estado por parte del alcalde la ciudad LALO GATTAS BÁEZ
debido a presuntos actos de extorsión en contra de cientos de ciudadanos debió ser
extensivo en contra del Director General de la mentada corporación JAVIER CORDOVA
GONZÁLEZ por mucho el verdadero autor de toda la corrupción que envuelve a la
delegación de tránsito.
De sobra es sabido que CORDOVA GONZÁLEZ tenía a cuota a decenas de elementos
quienes de acuerdo a su función al final de su jornada laboral tienen que entregar en
efectivo lo recaudado al susodicho sujeto, donde son por mucho los mentados operativos
antialcohol donde el referido “jefe” CÓRDOVA porque asi gusta que le llamen, se despacha
con la cuchara grande.
Lamentablemente dicha posición nos dicen no depende de la autoridad municipal sino la de
la estatal, por lo mismo el “Jefe” CÓRDOVA debe estar doblado de risa de sus enemigos
quienes nomás nada pudieron hacer en su contra, en fin, ahora se entiende porque pululan
los corruptos, así de fácil.
En tanto quien desde hace días comenzó a decir a sus “seguidores” en Reynosa respecto a
que su proyecto es muy posible se derrumbe, es el panista-morenista HUMBERTO PRIETO
HERRERA que como bien se sabe busca afanosamente la candidatura de MORENA a la
alcaldía de la mencionada ciudad en las elecciones del 2027.
Igual nos informan que ya la explicaron en detalle porque no se le da muy bien, que luego
que se dé a conocer la Comisión de Honestidad que habrá de crear el partido en el poder
con la finalidad de revisar con lupa que nadie pero absolutamente nadie podrá ser elegido
para contender si tiene señalamientos de corrupción y pues PRIETO HERRERA bien que
sabe que está a las manitas y lo que sigue debido a permitir y estar involucrado en actos
ligados a la corrupción.
Ahora se entiende porque dieron la instrucción cupular de mantenerse y mantenerlo alejado
al menos 20 metros del poder cuando se le llega a convidar a algún evento también es
entendible que inicie con decir que por lo pronto está helado, paleta, al fin se dieron cuenta
de su inseparable color azúl panista.
En otro tema Tamaulipas se declaró preparado para enfrentar la temporada de lluvias y
ciclones tropicales 2026 con la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional dentro
del marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, evento donde
la Coordinadora Nacional de la dependencia LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA reconoció el
trabajo permanente y puntual que realiza el Gobernador del Estado AMÉRICO
VILLARREAL ANAYA en las tareas de prevención y preparación ante el riesgo de
afectaciones ocasionados por fenómenos naturales.
Ante la presencia de funcionarios federales, estatales y presidentes municipales de las tres
regiones de la entidad la coordinadora nacional de Protección Civil declaró formalmente
instalado y en operación permanente el Puesto de Comando de Tamaulipas fungiendo como
instancia de coordinación estratégica y toma de decisiones entre autoridades del gobierno
federal, estatal y municipal para la atención efectiva de las emergencias derivadas de la
temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.
Asimismo durante su mensaje el gobernador VILLARREAL ANAYA afirmó que su gobierno
está atento y actúa de manera alineada con la visión propuesta por la presidenta CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO por presentar un frente común que de oportuna y eficaz respuesta a
cualquier emergencia.
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