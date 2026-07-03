EU va contra empresa ligada a los huachibuques de Tampico

El esquema de contrabando consistía en ingresar el combustible simulando que se trataba de aceites y lubricantes.

Por Staff

Expreso – La Razón

En 2021, Ahavat Logistics Solution, empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, transfirió 28 millones de pesos a una compañía implicada en una red de contrabando de combustible que ha sido cliente de las firmas estadounidenses que despacharon hacia México los cargamentos de los buques huachicoleros Challenge Procyon y Torm Agnes.

El pasado 30 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a 2 ciudadanos mexicanos y 9 entidades vinculadas al contrabando de combustible relacionado con el CJNG, entre ellas Ahavat Logistics Solution, S.A. de CV.

Un requerimiento fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas señala que en octubre de 2024, la dependencia estatal solicitó a la empresa importadora JSC Servicios Aduanales S.A.S. de C.V. aclarar la procedencia de 100 depósitos a su favor emitidos por Ahavat Logistics Solution en 2021. Los pagos suman un total de 28 millones 221 mil 500 pesos.

JSC Servicios Aduanales fue notificada de las inconsistencias a través de su representante legal, Janeth Suhei López Campero. Sin embargo no se encontraron registros de que la empresa haya resuelto los señalamientos del gobierno de Tamaulipas.

JSC Servicios Aduanales es identificada como presunta socia comercial de Ikon Midstream en México, encargada de importar productos petrolíferos de la comercializadora estadounidense.

La compañía texana fue la responsable de despachar el cargamento del buque Torm Agnes, el cual introdujo ilegalmente 11 millones de litros de diésel a través de los puertos de Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California, en marzo de 2025.

El esquema de contrabando consistía en ingresar el combustible simulando que se trataba de aceites y lubricantes. Así se elude el impuesto correspondiente en territorio mexicano.

En la plataforma de información sobre comercio exterior Veritrade, JSC Servicios Aduanales figura como importadora de productos provenientes principalmente de Estados Unidos y Colombia, con importaciones por un valor de 74.5 millones de dólares entre 2020 y 2023, así como exportaciones que ascienden a 297 mil 500 dólares en ese mismo periodo, siendo su principal producto importado los aditivos para aceites lubricantes, procedentes de Estados Unidos.

Según los registros de Veritrade, JSC Servicios Aduanales fue también uno de los principales clientes de Hevi Logistics LLC, empresa estadounidense señalada de enviar a México la carga del buque Challenge Procyon, del cual en marzo de 2025 el gobierno mexicano decomisó 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, el aseguramiento más grande de huachicol en el país.

Ese mismo mes, en otro operativo en tierra, se aseguraron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos, 3 camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo, entre otros materiales.

El decomiso histórico derivó en la detención de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, señalados de liderar una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, y la revelación de una red de huachicol de la que formaban parte otros elementos de la Marina mexicana.

Pese a que las autoridades judiciales mexicanas no han informado públicamente una investigación o acciones en contra de JSC Servicios Aduanales, el permiso de importación de la compañía fue “revocado totalmente” en junio de 2024, según el registro de contribuyentes suspendidos por Autoridad en el Padrón de Importadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Las causas de la revocación, según el documento, fueron: no presentar las declaraciones de los impuestos federales, no haber cumplido con alguna otra obligación fiscal, no contar con documentación que ampare las operaciones de comercio exterior y no atender los requerimientos de las autoridades fiscales o aduaneras para presentar la documentación e información que acredite el cumplimiento de sus obligaciones.

Permiso hasta abril de 2026

La extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió un permiso el 26 de junio del 2020 en favor de Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. para llevar a cabo la comercialización de petrolíferos (diésel y gasolinas) al interior del país. La vigencia de la autorización se estableció por un periodo de 30 años.

De acuerdo con el permiso expedido, entre las obligaciones que debía cumplir la empresa está presentar información sobre los precios y volúmenes de comercialización de combustible de acuerdo con los reportes que solicite la comisión para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión.

El acuerdo de resolución que autorizó otorgarle el permiso a la empresa, que ahora está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, fue firmado por los entonces comisionados Hermilo Ceja Lucas, José Alberto Celestino Isaacs, Norma Leticia Campos Aragón, Guadalupe Escalante Benítez, Luis Linares Zapata, Luis Guillermo Pineda Bernal y el entonces presidente de la Comisión, Leopoldo Vicente Melchi García.

En los registros de la actual Comisión Nacional de Energía (sucesora de la CRE), Ahavat Logistcs Solution todavía mantenía vigente su permiso de comercialización de combustible hasta abril del presente año.