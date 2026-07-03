Gusano Barrenador está en casi todo México; van por control permanente

El estado mantiene alrededor de 140 casos activos de gusano barrenador y más de mil casos acumulados desde el inicio de la contingencia.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

La presencia del gusano barrenador del ganado en México dejó de ser considerada una emergencia sanitaria y pasó a formar parte de una campaña permanente de control y erradicación, informó el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores.

El funcionario explicó que el Gobierno Federal desactivó la emergencia, luego de que la plaga ya se encuentra distribuida en gran parte del país, por lo que ahora las acciones se enfocarán en un esquema permanente de vigilancia y combate.

“Ya se desactivó el Dispositivo Nacional de Emergencia Sanitaria para el gusano barrenador. Ya no es emergencia y ya se convirtió en campaña”, señaló.

Aclaró que el cambio de estrategia no significa que disminuyan las acciones para contener la enfermedad, sino que ahora habrá una mayor participación de los estados en las labores permanentes de prevención y control.

“La campaña significa involucrar más a los estados. En las reuniones que hemos tenido nos hemos dado cuenta que Tamaulipas ya está haciendo todo eso”, afirmó.

Varela Flores detalló que las labores continuarán con recorridos en campo, acciones preventivas, difusión entre productores, aplicación de Exzol e ivermectina, revisión y curación de heridas en el ganado, además de la liberación de moscas estériles como método biológico para reducir la población de la plaga.

El secretario explicó que la decisión de retirar la declaratoria de emergencia obedece a que el gusano barrenador ya tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional.

“Los únicos estados que todavía permanecen libres son Sonora, Chihuahua y las dos Baja California. Además, ya hay presencia en Texas y Nuevo México, en Estados Unidos”, indicó.

Respecto a la estrategia de liberación de moscas estériles, informó que actualmente esta acción se desarrolla en el sur de Estados Unidos y en la franja fronteriza del norte de México, mientras que la planta inaugurada recientemente en Metapa, Chiapas, comenzó con una producción de 30 millones de moscas por semana, cifra que se espera aumente a 100 millones hacia finales de este año.

Añadió que, cuando entre en operación la nueva planta de Texas, prevista para finales de 2027, se dispondrá de hasta 500 millones de moscas estériles por semana, lo que permitirá entrar en una etapa de erradicación más acelerada.

En el caso de Tamaulipas, destacó que el trabajo realizado ha sido reconocido tanto por el Gobierno Federal como por autoridades sanitarias de Estados Unidos.

“Las acciones de Tamaulipas han sido ejemplo y se han tomado iniciativas nuestras para aplicarlas en otros estados porque aquí nos ha dado resultado”, sostuvo.

El estado mantiene alrededor de 140 casos activos de gusano barrenador y más de mil casos acumulados desde el inicio de la contingencia.

Aunque reconoció que la zona sur continúa siendo la de mayor incidencia, informó que ya existen 7 municipios que permanecen libres de nuevos casos, mientras que en San Fernando se intensificaron las acciones de campo para evitar que la plaga avance hacia municipios como Matamoros, Río Bravo y Reynosa.

“Ayer estuve en San Fernando y en apenas 12 días hemos trabajado más de 8 mil cabezas de ganado. El objetivo es evitar que nos suba hacia el norte del estado”, puntualizó.