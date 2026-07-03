Le cortan las alas a Magnicharters

La aerolínea acusada de fraude ahora enfrenta la liquidación del personal, cuyo monto asciende a 180 millones de pesos, algo que ya declaró no puede solventar

Ciudad de México.- La Agencia Federal de Aviación Civil de México (AFAC), informó la revocación definitiva del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) a Grupo Aéreo Monterrey, S.A de C.V, conocida comercialmente como Magnicharters.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, la medida se ejecutó el 29 de junio, luego de que la aerolínea no pudiera demostrar que contaba con la capacidad financiera para reanudar las operaciones de la aerolínea. “La documentación presentada resultó insuficiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos…”, indicó.

Para obtener y mantener un AOC, las empresas aéreas deben demostrar condiciones operativas, técnicas y financieras.

Esta semana investigaciones periodísticas documentaron las acusaciones de fraude por parte de 91 agentes de viajes independientes.

El piloto Édgar Macías, despedido en diciembre pasado, presentó denuncias ante las autoridades de aviación advirtiendo la situación que vivía la aerolínea, sobre todo malos manejos operativos y administrativos. A la demanda colectiva, se sumará Armando Bojórquez Patrón, primo y presunta víctima de los dueños de la empresa aérea.

La AFAC recordó que entre el 12 y 16 de enero realizó un proceso formal de supervisión a la aerolínea en la que se identificaron incumplimientos a la normativa aeronáutica, por lo que le pidió que corrigiera las deficiencias detectadas. “Al no acreditarse el cumplimiento de las acciones correctivas, el 14 de abril, la AFAC ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la empresa como medida preventiva para preservar la seguridad operacional”.

Agregó que durante todo el procedimiento se respetó el derecho de audiencia, otorgando a la empresa los plazos legales para presentar información y pruebas. En mayo, Magnicharters intentó presentar una solicitud de concurso mercantil, sin embargo, la autoridad judicial lo rechazó.

El cese de operación de la aerolínea, propiedad de Luis Bojórquez Maza, afectó a 488 trabajadores, de los cuales entre 130 y 140 se encontraban bajo la razón social Grupo Aéreo Monterrey, mientras que el resto opera bajo esquemas de subcontratación.

De acuerdo con el sindicato el costo estimado para la liquidación del personal asciende a 180 millones de pesos, un monto que la administración de la empresa ha declarado no poder solventar.