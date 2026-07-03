Lleva Desarrollo Rural servicio de maquila a pequeños productores

El subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, explicó que el esquema surgió a partir de la necesidad de productores con superficies reducidas que no tienen la capacidad económica para adquirir tractores

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.-

Con el objetivo de reducir los costos de producción y apoyar a los pequeños agricultores que no cuentan con maquinaria propia, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, puso en marcha un programa de servicio de maquila agrícola, el cual inició como prueba piloto en el municipio de Tula.

El subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, explicó que el esquema surgió a partir de la necesidad de productores con superficies reducidas que no tienen la capacidad económica para adquirir tractores o implementos agrícolas.

“Este programa está dirigido a pequeños productores. Estamos iniciando en Tula y la intención del secretario es ampliarlo; vamos a estar creciendo gradualmente. Ahorita estamos en prueba piloto porque hemos tenido algunos detalles que queremos ir afinando antes de llevarlo a otros municipios”, señaló.

Actualmente el programa dispone de tractores, rastras, arados, implementos de subsuelo y sembradoras, aunque por ahora los servicios que se ofrecen en Tula son el arado y la rastra.

Cada productor puede recibir hasta 2 servicios para una superficie máxima de 10 hectáreas, lo que permite mejorar las condiciones del terreno antes del establecimiento de los cultivos.

Camacho Nieto destacó que muchas de las parcelas beneficiadas nunca habían recibido labores profundas de preparación, por lo que presentan suelos compactados.

“Hay muchas parcelas que nunca se les había metido el arado o el subsuelo. Son tierras exageradamente apretadas y, una vez que pasa el arado y la rastra, además con las lluvias que ya tuvimos, hay una mayor retención de humedad, lo cual es muy benéfico para ellos”, explicó.

El funcionario detalló que el Gobierno del Estado absorbe el 50 por ciento del costo del servicio, por lo que los productores únicamente pagan 500 pesos por hectárea en trabajos de rastra y siembra, mientras que por labores de subsuelo y arado cubren 800 pesos por hectárea.

“Se están ahorrando el 50 por ciento en la preparación de sus tierras. La otra mitad la absorbe el Gobierno del Estado”, indicó.

Añadió que los recursos recaudados por las cuotas de recuperación se destinan al mantenimiento de la maquinaria y al pago de operadores locales, quienes previamente fueron certificados para el manejo adecuado de los equipos.

“También estamos generando empleo para operadores de maquinaria del municipio de Tula, quienes tenían experiencia en campo, pero fueron certificados para garantizar un buen uso de los equipos”, comentó.

El subsecretario adelantó que una vez concluida la etapa piloto y tras evaluar variables como el consumo de diésel, las condiciones del suelo y el rendimiento de la maquinaria, el programa comenzará a expandirse a otros municipios, iniciando con Jaumave.

Informó que la dependencia inició el programa con una inversión de 10 millones de pesos y actualmente ya solicitó una ampliación presupuestal de 6 millones de pesos para adquirir más maquinaria y extender los servicios a otras regiones, incluyendo la zona citrícola, donde se busca incorporar equipos especializados para poda.

“La intención es seguir creciendo y darle prioridad a los pequeños productores para que cada vez más puedan acceder a este tipo de apoyos”, concluyó.