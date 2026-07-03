Muere Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapa de un centro animal

Habría llegado con una herida de arma de fuego a otro centro de conservación, Reino Animal, en el Estado de México, y mientras era atendido pierde la vida

Por. Staff

Ciudad de México.- Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapó el pasado sábado de un centro privado de conservación en Tepetlaoxtoc y permaneció cinco días libre, murió este jueves después de ser capturado y trasladado al centro de conservación Reino Animal, ubicado a unos 40 minutos de la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, de donde huyó.

El ejemplar fue asegurado durante un operativo interinstitucional y trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad, escoltado por elementos de la Policía Estatal.

A su llegada a Reino Animal, el acceso al centro permaneció resguardado por agentes estatales y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el felino llegó con una lesión y fue ingresado para recibir atención veterinaria especializada; sin embargo, minutos después perdió la vida.

Hasta el momento no existe un informe oficial sobre las causas del fallecimiento.

Será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la que informe los resultados de la revisión del ejemplar y las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Se conoció que antes de ser capturado, Kenzo habría atacado a un caballo durante la madrugada y durante el operativo recibió un disparo luego de intentar agredir a una mujer que participaba en las maniobras.

Posteriormente fue sedado para poder inmovilizarlo y trasladarlo a Reino Animal.

La mañana del jueves se observó la salida de personal de Protección Civil, de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y de otras autoridades que participaron en el operativo, mientras el centro de conservación continuó con sus actividades habituales.

Kenzo había escapado del centro que maneja vida silvestre fuera de su hábitat, Natural Animal Experience México, donde permanecía desde hacía alrededor de un año y medio.

Su fuga movilizó durante 5 días a autoridades de los 3 órdenes de gobierno y especialistas en fauna silvestre, sin que se reportaran personas lesionadas durante el tiempo que permaneció libre.