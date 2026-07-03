Piden apoyo para Ariana; requiere cirugía de urgencia tras accidente

La familia pidió compartir la publicación para ampliar el alcance de la solicitud y mantener a Ariana presente en sus oraciones.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

Familiares y amigos de Ariana, una niña de apenas 4 años, solicitaron el apoyo de la ciudadanía luego de que la menor sufrió un fuerte accidente que le provocó un coágulo en la cabeza y la mantiene en condición delicada.

De acuerdo con la información difundida por sus seres queridos, la pequeña requiere atención especializada y una cirugía urgente, debido a la gravedad del golpe que recibió.

La familia informó que en los hospitales públicos no encontró disponibilidad de neurocirujano ni del equipo médico necesario para atender el caso, por lo que Ariana tuvo que ser trasladada a un hospital privado.

Actualmente, la menor permanece bajo vigilancia médica, mientras sus familiares buscan reunir recursos para cubrir los gastos hospitalarios y el procedimiento quirúrgico que necesita.

“Cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede hacer una gran diferencia para Ariana y su familia”, expresaron en el llamado que circula en redes sociales.

Las personas que deseen sumarse pueden realizar una aportación a la tarjeta 5579 1003 9136 3080.

Además del apoyo económico, la familia pidió compartir la publicación para ampliar el alcance de la solicitud y mantener a Ariana presente en sus oraciones.

“Creemos en el poder de la fe y en los milagros”, señalaron sus familiares, quienes esperan que la solidaridad ciudadana permita que la pequeña reciba la atención que necesita.