Reporteros Sin Fronteras exige aclarar asesinato de Roxana Guzmán

El organismo ve incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa y dice que este caso agrava el saldo de 3 periodistas asesinados en Veracruz en 2026

Ciudad de México.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena enérgicamente el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste, quien fue secuestrada el 2 de junio en Nanchital, en el estado de Veracruz, y hallada sin vida casi un mes después.

Su crimen confirma la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa y agrava el ya preocupante saldo de 3 periodistas asesinados en este estado desde el inicio de 2026, alerta el organismo internacional defensor y promotor de la libertad de información.

“RSF hace un llamado a la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo, sin demora, una investigación exhaustiva, transparente e imparcial que permita identificar y procesar a todos los responsables materiales e intelectuales”, demandó.

La mañana del 2 de junio, hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicilio de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, en Nanchital, al sur del estado de Veracruz.

Tras amenazarla, la privaron de la libertad. La Fiscalía General de la República asumió la investigación y, hasta la fecha, 8 personas han sido detenidas, entre ellas 4 policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, una localidad ubicada al sur del estado de Veracruz.

Otro presunto implicado en el secuestro, José del Carmen Cadena Escayola, el «Delta 7», fue identificado gracias a las imágenes de videovigilancia del ataque, según la prensa mexicana.

Cadena Escayola habría señalado un lugar donde podría encontrarse la periodista, sitio en el que las autoridades localizaron restos humanos.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el 3 de julio que los restos humanos hallados en un rancho ubicado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán correspondían a la periodista Roxana Guzmán.

La periodista dirigía Pulso Informativo del Sureste, una página de Facebook dedicada a informar sobre la actualidad de las comunidades, las problemáticas ciudadanas, los servicios públicos, la política municipal y los temas de seguridad.

«Tres periodistas asesinados en el estado de Veracruz durante el primer semestre del año: esta es una señal inequívoca del colapso de las garantías para ejercer el periodismo en este estado. El asesinato de Roxana Guzmán, tras casi un mes de secuestro, constituye un crimen de extrema gravedad que exige respuestas inmediatas. Las autoridades deben rendir cuentas sobre las medidas que adoptaron durante la búsqueda, explicar por qué no lograron encontrarla con vida y determinar si este crimen está relacionado con su labor periodística. La impunidad que rodea estos crímenes sólo alimenta nuevos ataques contra la prensa. Romper este ciclo es indispensable para frenar la escalada de violencia que enfrentan los periodistas tanto en Veracruz como en el resto de México”, dijo el Director de RSF América Latina, Artur Romeu

El asesinato de Roxana Guzmán es el tercer homicidio de un periodista registrado en el estado de Veracruz y el cuarto en México en apenas 6 meses. Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdez fueron asesinados en la ciudad de Poza Rica. La reiteración de estos crímenes en un mismo estado demuestra que la violencia contra la prensa sigue intensificándose, mientras las autoridades continúan siendo incapaces de prevenirla.

“Nos solidarizamos con la familia de Roxana, para quien pedimos protección por parte de las autoridades”, concluyó Reporteros Sin Fronteras.