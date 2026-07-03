Tamaulipas refuerza filtros sanitarios por Mundial

El director de Sanidad Internacional, José Alfredo López de León, informó que el operativo se realiza en coordinación con las áreas estatal y nacional de Epidemiología

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas reforzó la vigilancia epidemiológica en sus aeropuertos y puertos internacionales ante el incremento en la movilidad de viajeros por los eventos del Mundial, aunque la entidad no será sede de partidos.

El director de Sanidad Internacional, José Alfredo López de León, informó que el operativo se realiza en coordinación con las áreas estatal y nacional de Epidemiología, con protocolos especiales para atender alertas sanitarias internacionales.

“Se aplicó un protocolo en relación a las actividades de vigilancia epidemiológica, sobre todo las alertas internacionales que con frecuencia hemos estado practicando”, explicó el funcionario.

Precisó que existen filtros sanitarios en los cinco aeropuertos internacionales de Tamaulipas, con mayor presencia en Tampico, Matamoros y Reynosa, debido a la conectividad aérea y la cercanía con Monterrey, una de las ciudades sede de la justa deportiva.

López de León señaló que la vigilancia también se mantiene en los puertos de Altamira y Tampico, donde arriban embarcaciones procedentes de diversas regiones del mundo.

“Es muy importante la presencia internacional ahí en los puertos, así que hemos estado apoyando los operativos que se han realizado”, expresó.

Entre las alertas que se mantienen activas se encuentran la vigilancia ante posibles casos de ébola, sarampión y las acciones permanentes de prevención contra el dengue.

El director de Sanidad Internacional aseguró que hasta el momento no se han identificado casos sospechosos de sarampión ni de ébola en Tamaulipas.

“No hemos tenido, obviamente, ni de sarampión ni de ébola; sin embargo, los trabajos ahí están”, afirmó.

El operativo especial abarcará alrededor de un mes y medio, con actividades que iniciaron días antes de los eventos mundialistas y continuarán después de su conclusión; no obstante, los filtros sanitarios en aeropuertos y puertos internacionales permanecerán activos de manera permanente.