Un bingo de esperanza para que Marianita siga luchando por su salud

Con ese propósito se realizará el Bingo con Causa para Marianita el jueves 16 de julio de 2026, en el Salón y Alberca Rochil, una actividad familiar que busca transformar cada boleto en una oportunidad para apoyar su recuperación.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La historia de Marianita es la de una pequeña que, pese a los diagnósticos, las cirugías y las terapias, no ha dejado de luchar. Hoy, su familia vuelve a pedir el respaldo de la comunidad para reunir recursos que le permitan continuar con los tratamientos médicos que necesita.

Con ese propósito se realizará el Bingo con Causa para Marianita el jueves 16 de julio de 2026, en el Salón y Alberca Rochil, una actividad familiar que busca transformar cada boleto en una oportunidad para apoyar su recuperación.

El evento iniciará a las 5:00 de la tarde y la corrida de lotería comenzará a las 6:00 p.m. El boleto tendrá un costo de 100 pesos e incluirá dos tablas para participar en 25 jugadas, cinco de consolación, premios y diversas sorpresas.

Marianita enfrenta importantes retos de salud, entre ellos compresión medular y apnea, condiciones que han requerido atención especializada, múltiples cirugías, terapias físicas y respiratorias, así como seguimiento médico constante.

Su familia recordó que julio tiene un significado profundo en su historia, pues hace tres años ingresaron a un hospital de la Ciudad de México sin imaginar que iniciaría un camino lleno de incertidumbre, pero también de fe, aprendizaje y personas dispuestas a tenderles la mano.

Los puntos de venta y entrega de boletos se darán a conocer próximamente; mientras tanto, quienes deseen colaborar pueden enviar mensaje a la página de Marianita para apartar sus accesos. “Cada apoyo, por pequeño que parezca, nos acerca un paso más al bienestar de Marianita”, expresó su familia.