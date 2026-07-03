Unidad desatendida

GOLPE A GOLPE / JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

En política, hay formalidades que deben atenderse para avanzar en unidad en una misma línea. Hacia un mismo objetivo. Reglas no escritas, pero que marcan la diferencia entre los hombres comprometidos con un proyecto (de alcance nacional, estatal o municipal) y los oportunistas que al fragor de las vísperas de los procesos electorales hacen grilla. Sólo para ser tomados en cuenta.

Los requisitos mínimos que obligados están a atender los políticos que se precien de querer contribuir al desarrollo de un objetivo común, son 1) la lealtad y 2) la disciplina.

Esto no significa sumisión, sino congruencia.

Más en el ejercicio público, donde los funcionarios y legisladores están obligados a atender primero, y después también, las funciones conferidas y abstenerse de: a) sudar calenturas ajenas y/o b) auto promocionarse como prospectos firmes a cargos de elección popular.

De lo contrario, confirmarían su calidad de saltimbanquis, poniendo así en tela de juicio su presencia en la administración pública o en el Congreso local.

Se lo comento porque, en lo que toca a Tamaulipas, hay funcionarios públicos estatales y municipales, senadores, diputados locales y federales, que hacen grilla abierta y soterrada para auto promocionarse o impulsar a sus camaradas de grupo.

Pero, además, en la estructura dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (morena) deben atender la ‘línea’ que en varias ocasiones les ha marcado su alto mando político, en relación a lo que viene, pues la unidad y disciplina serán valores políticos fundamentales para consolidar el poder y la transformación en el estado.

En varias ocasiones, el mandatario ha pedido a aspirantes de morena respetar las reglas del juego que regirán la contienda interna, para elegir a los coordinadores estatal distritales y municipales de la 4T, a cerrar filas.

Y ha sido contundente en tres rubros:

1) A los integrantes de su gabinete, les recomienda ‘no calentarse’ con el proceso electoral que viene, pues, por ahora, deben pensar en su trabajo burocrático y no en la ‘grilla’. Y si quieren participar, ‘que se alisten, pero en los tiempos marcados por la Comisión Nacional de Elecciones’;

2) A los militantes y/o simpatizantes de morena, que pretenden ser (en 2027) candidatos (incluyendo a los alcaldes que intentan su reelección), les recuerda que, para ser, todos tendrán que someterse a una encuesta. Aquí no vale ser amigo, compadre o cuate del gobernador; todos los que quieran ser, que se enlisten en la encuesta; y

3) El mensaje más importante para todos, ha sido su llamado reiterado a la unidad y a la lealtad; aunque también ‘les ha leído la cartilla’ a quienes andan coqueteando con los grupos contrarios al régimen, pues están con la transformación o en contra de ella.

Sin embargo, a través de las redes sociales los acelerados dan rienda suelta a su autopromoción adelantada. Y más los que anhelan las alcaldías de los municipios con mayor desarrollo económico y poblacional.

Esto refiere su indisciplina.

Y, lo más grave de todo, es que se aprecia como un reto a su llamado de unidad.

Basta observar las descalificaciones entre ellos para darnos cuenta de que estamos en la antesala de una cena de negros.

¿Y qué hace el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) para detener los actos anticipados de campaña?

Nada, absolutamente nada, como tampoco la dirigencia estatal de morena.



Corredor económico

El fortalecimiento económico de Tamaulipas involucra, ciertamente, a todos los municipios del estado, aunque por su ubicación geográfica aporten más Nuevo Laredo y los instalados en la zona sur.

Sin embargo, esto no es impedimento para que se avance juntos en el propósito de que la entidad sea el polo de desarrollo industrial y comercial más importante del noreste de México.

La contribución de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, en este sentido es harto significativa, como lo comprueba la firma del Corredor Económico Tamaulipeco entre Nuevo Laredo y Tampico, pues representa uno de los movimientos más relevantes del municipalismo tamaulipeco en los últimos años para impulsar una visión de desarrollo de alcance estatal, basada en la construcción de acuerdos entre regiones estratégicas.

En este escenario, donde la competencia entre municipios suele centrarse en atraer inversiones de manera aislada, la alcaldesa plantea un modelo distinto: integrar las fortalezas de la frontera y el puerto para posicionar a Tamaulipas como una plataforma logística y comercial más competitiva. La narrativa deja de ser la de dos ciudades colaborando y se convierte en la de un estado que articula sus capacidades para competir a nivel nacional e internacional.

Políticamente, este movimiento fortalece el perfil de Carmen Lilia como una figura con capacidad para construir consensos, generar alianzas institucionales y encabezar proyectos que trascienden los límites de su municipio.

Al mismo tiempo, el acuerdo mantiene una relación de coordinación con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Américo Villarreal Anaya; y reconoce el liderazgo de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, proyectando una imagen de unidad, gobernabilidad y trabajo conjunto en torno al desarrollo económico de Tamaulipas.

Correo: jusam_gg@hotmail.com