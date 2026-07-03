Van 12 microsismos en Tamaulipas: PC

Durante el primer semestre de 2026 se registraron entre 10 y 12 microsismos en Tamaulipas, todos imperceptibles para la población

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Entre enero y junio de este año, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado entre 10 y 12 movimientos telúricos en territorio tamaulipeco; sin embargo, todos han sido de muy baja magnitud e imperceptibles para la población, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

Y es que de acuerdo al funcionario, estos eventos corresponden a movimientos naturales de la corteza terrestre que, hasta el momento, no existe un solo reporte ciudadano que indique haber sentido alguno de estos sismos.

“En el Sismológico Nacional se han detectado movimientos naturales, son movimientos de la tierra, son naturales, imperceptibles totalmente. No hemos tenido registro o reportes donde informen que sintieron estos movimientos”, señaló.

Precisó que los registros emitidos por el organismo nacional se concentran principalmente en la región del Altiplano tamaulipeco y parte de la llanura de San Fernando, zonas donde históricamente se presentan este tipo de fenómenos de baja intensidad.

González de la Fuente destacó también que aunque Tamaulipas no es considerado un estado con alta actividad sísmica como ocurre en entidades del centro y sur del país, las autoridades mantienen vigilancia permanente y continúan fortaleciendo las acciones preventivas.

“Seguimos atentos, seguimos con las recomendaciones, seguimos haciendo los simulacros, estar atentos al personal, pero principalmente no alarmarse. Tamaulipas no es una zona sísmica como otros estados; más sin embargo, estamos preparados, estamos listos”, afirmó.

El coordinador reiteró que los movimientos registrados durante el primer semestre del año no representan un riesgo para la población, aunque insistió en la importancia de mantener la cultura de la protección civil y atender las recomendaciones oficiales ante cualquier eventualidad.