YAC: blindaje old fashion

INTERIORES / CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

Justo cuando pensábamos que la era de los amparos alegres empezaba a declinar, se aparece una representante del viejo régimen, la jueza federal de Nuevo Laredo, JUDITH ALHELÍ ANDRADE, con su generoso fallo que protege a la indiciada YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, exsecretaria de Bienestar, contra la prisión preventiva oficiosa y le permite seguir su caso en libertad.

También es mujer la jueza de control GLORIA PALOMA GÓMEZ, quien vinculó a proceso a la exfuncionaria cabezona, por delitos como el uso indebido de atribuciones y facultades, relacionados con contratos irregulares de despensas calculados entre 985 y mil millones de pesos.

La jueza GLORIA GÓMEZ había estimado el riesgo de que la acusada dejase de comparecer; de aquí procede la decisión de ordenar prisión preventiva. Con el amparo de JUDITH ALHELI cambian las cosas.

Está suspendida cualquier orden de detención o ingreso a prisión mientras el proceso llega a su desenlace. En tanto, YAHLEEL “N” (YAC, por sus siglas) sigue en libertad, pero sujeta a medidas cautelares. Con restricción de movimiento, lo cual significa que no puede salir del país ni del Estado. Se abriría así un plazo de seis meses para la investigación complementaria.



CITAS RECURRENTES

Deberá presentarse de tiempo en tiempo ante la autoridad judicial, Comparecencia cíclica, con firma incluida. En etapas previas era cada mes. Lo comprensible es que dicha periodicidad se sostenga..

Antes debió acreditar un domicilio fijo donde puede ser localizada. También entregó pasaporte y visa. Deberá presentarse a todas las audiencias programadas. Incumplir las medidas cautelares podría derivar en la revocación de la libertad y (entonces sí) la prisión preventiva.

Se observa rispidez entre YAC y la prensa que cubre su caso. Menudean señalamientos y reclamos mutuos. Hasta donde puede, intenta evitarlos cuando va y viene por el estacionamiento, entre su vehículo y sus citas con la justicia.

Algo queda del antiguo orgullo que le caracterizó en la presidencia estatal del PRI y en sus tiempos de diputada, cuando estelarizó los sonados debates parlamentarios con su rival y colega CARMEN LILIA CANTUROSAS. En aquellos años se diría que el éxito coronaría sus sienes.

Laredanas ambas, de estilo muy parecido, bien vestidas, pelo negro largo y untado, piel muy blanca, grandes ojos oscuros, idénticas en propósitos, las dos buscaban lo mismo: la alcaldía de Nuevo Laredo. El choque era inevitable. En dos ocasiones consecutivas (2021 y 2024) CARMEN LILIA derrotó a YAHLEEL.



CUESTA ABAJO

Nadie habría sospechado jamás que a la vuelta de un corto tiempo estaría involucrada en acusaciones graves de peculado. Memes y caricaturas que le añaden las características morfológicas de un roedor. Quizás su buena estrella empezó a apagarse cuando tomó las decisiones equivocadas. La ambición (dicen) rompió el saco.

En 2021, PANCHO CABEZA iba ya de salida cuando incorporó a YAC a un puesto clave de su gabinete: la Secretaría de Bienestar. La señora ABDALA había perdido su primera contienda municipal.

Entre uno y otro procesos se ubica su paso por SEBIEN, del primero de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. Un año le bastó para que las auditorías del gobierno americanista detectaran las irregularidades por las que debió comparecer y ser juzgada.

Quien haya leído periódicos sabrá bien que las compras espurias (sobrefacturación, precios inflados), es lo que más abunda en las cuentas del gobierno cabezón. En los expedientes armados por el actual equipo anticorrupción.

De aquí la insistencia en redes sorbe la posibilidad de que los acusados negocien algún tipo de clemencia, como testigos colaboradores o, incluso, protegidos. Finalmente, ellos y ellas no hicieron más que cumplir indicaciones. Que pague, pues, quien dio esas órdenes.

En el viejo régimen los secretarios eran simples “firmones”, encargados del papeleo burocrático que daría cuerpo a disposiciones estrictas. A quién entregar tal contrato de obra, a quién la proveeduría y todo lo relacionado con compras y pagos. Obediencia estricta.



SEDANTE TEMPORAL

En fin. Alguien preguntó a la encuestadora LORENA BECERRA por el impacto político adverso que eventualmente tendría el fracaso de la selección mexicana en el presente mundial y respondió en tono afirmativo pero aclaró que el efecto dura poco. Se disuelve rápido.

Hoy el equipo nacional vive una rara sensación de holgura con sus cuatro (insólitos) triunfos al hilo, cosecha máxima en puntos, 8 goles a favor y cero en contra. Los escépticos preguntan por cuánto tiempo, atendiendo nuestro historial de fracasos desde México 70 (o antes, Wembley 66 y más atrás).

Tan buenos resultados que hasta se nos olvida lo que dijimos días antes de iniciado el campeonato. Los nubarrones de la víspera. El horizonte pesimista en una capital cercada por marchas magisteriales, protestas de trabajadores judiciales, el intenso asedio de Washington y una violencia criminal que no amaina.

Pero los goles aligeraron el ambiente. Ciertamente, TRUMP sigue igual de necio, beligerante, pero sus bravatas tienen por estos días menor audiencia. Hoy que la mirada de todos está en la Copa Mundial. Burbuja de optimismo con fecha de caducidad, por cierto.