América desata la euforia en Tampico; aficionados esperan ver a sus ídolos antes del duelo ante la Jaiba Brava

Niños, jóvenes y familias completas aguardaron pacientemente la salida del plantel que posteriormente se traslada al Estadio Tamaulipas para disputar el partido amistoso de la Copa DIF Madero frente a la Jaiba Brava, programado para las 20:00 horas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La llegada de las Águilas del América al sur de Tamaulipas desató la pasión futbolera entre aficionados que, pese a una sensación térmica cercana a los 38 grados centígrados, permanecieron este sábado en el exterior del hotel HS Hotsson de la avenida Hidalgo con la esperanza de conseguir un saludo, una fotografía o un autógrafo de sus jugadores favoritos.

Niños, jóvenes y familias completas aguardaron pacientemente la salida del plantel que posteriormente se traslada al Estadio Tamaulipas para disputar el partido amistoso de la Copa DIF Madero frente a la Jaiba Brava, programado para las 20:00 horas.

Entre los futbolistas que se hospedan en el hotel se encuentran: Henry Martín, Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Emilio Lara y Erick «Chiquito» Sánchez, además del colombiano Cristian Borja, quienes forman parte del plantel que recientemente realizó una gira de pretemporada por España.

Para este encuentro amistoso, el América presentará una alineación integrada por Patricio Salas, Thiago Espinosa, Isaías Violante, Raphael Veiga, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Cristian Borja, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Dagoberto Espinoza y Rodolfo Cota, bajo la dirección técnica de Guillermo Aldama.

«El partido amistoso de la Copa DIF Madero contra la Jaiba Brava se prevé para las 20:00 horas.»

Por su parte, la Jaiba Brava buscará aprovechar el respaldo de su afición y medir fuerzas ante uno de los clubes más populares del país. El conjunto tampiqueño llega reforzado con nueve incorporaciones para esta temporada, entre ellas Gerardo «Kampa» Ruiz, Antonio Portales, Edson Torres, Alberto Ríos y Beto López, quienes podrían tener actividad durante el encuentro.

«El equipo de casa, la Jaiba Brava, se reforzó con nueve jugadores y seguramente van a tener hoy participación todos ellos.»

El ambiente previo al encuentro ya se vive con intensidad en la zona sur de Tamaulipas, donde la presencia del América ha generado una auténtica fiesta entre los seguidores del fútbol, que esperan un espectáculo de alto nivel en el Estadio Tamaulipas.