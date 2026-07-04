Cae 73% robo de vehículos

Tamaulipas registró una reducción histórica en el robo de vehículos durante la última década, ubicándose entre los estados con menor incidencia de este delito en el país.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Tamaulipas redujo en 73 por ciento la incidencia del robo de vehículos en los últimos diez años, una disminución que ha colocado a la entidad entre las de menor incidencia de este delito a nivel nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, el estado ocupa actualmente el lugar 14 entre las 32 entidades federativas con menos vehículos robados, luego de registrar una caída sostenida en este indicador desde 2015.

Ese año se contabilizaron 7 mil 326 unidades robadas, la cifra más alta de la última década; sin embargo, para 2025, el número descendió a mil 944 casos, lo que representa una reducción de casi tres de cada cuatro robos de vehículos registrados en el estado.

Los indicadores muestran que la disminución continúa durante el presente año; entre enero y mayo de 2026, el robo de vehículos registró una baja adicional del 8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Los resultados forman parte de la evaluación presentada por las autoridades que integran la Mesa de Construcción de Paz, instancia que coordina las estrategias de seguridad en Tamaulipas.

Otro de los indicadores reportados es la ausencia de denuncias por robo de tractores agrícolas y embarcaciones, delitos que permanecen sin registros durante el periodo evaluado.

Esta condición representa un factor favorable para sectores productivos como el agrícola y el pesquero, donde este tipo de delitos puede generar pérdidas económicas importantes.

Las estadísticas también muestran que la mayoría de los robos de vehículos ocurren sin violencia, lo que reduce el riesgo de agresiones directas contra las víctimas durante la comisión del delito.

Las autoridades atribuyen estos resultados al fortalecimiento de los operativos de vigilancia, las labores de investigación y la coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, además de la participación ciudadana mediante la denuncia.

Con estos indicadores, Tamaulipas mantiene una tendencia descendente en uno de los delitos patrimoniales de mayor impacto y se ubica por debajo de los niveles registrados hace una década