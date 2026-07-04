Cae banda de ladrones

La Guardia Estatal detuvo a siete personas, incluidos dos menores, tras ocupar ilegalmente una vivienda que presuntamente utilizaban como centro de operaciones

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Siete personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas por elementos de la Guardia Estatal luego de que invadieran un domicilio en el fraccionamiento Las Flores para utilizarlo como centro de operaciones delictivas. Durante el arresto, las autoridades les aseguraron droga, una réplica de arma de fuego y artículos presuntamente robados.

El grupo de detenidos es investigado por presuntamente, participar en robos domiciliarios de por lo menos cuatro colonias.

La intervención policial se originó gracias a la denuncia de la propietaria del inmueble, ubicado sobre la calle Oyamel, entre Sauce y Fresno.

La mujer informó a las autoridades que, tras un periodo de ausencia, regresó a revisar su casa y descubrió a un grupo de personas en actitud sospechosa ocupándola de manera ilegal.

Al llegar al lugar, los agentes sorprendieron a los individuos en posesión de una réplica de arma larga, dos chalecos tácticos con placas, 12 dosis de cristal y una pequeña bolsa de marihuana, por lo que procedieron de inmediato a su detención.

Uno de los detenidos fue identificado como Seferino “A”, de 39 años, señalado como el presunto líder del grupo.

Las autoridades confirmaron que cuenta con una orden de aprehensión vigente y antecedentes penales por el delito de robo.

El resto de los implicados son Sergio “M”, de 37 años; Brayan Alexander “M”, de 19; Julio Andrés “P”, de 33; Miguel Ángel “C”, de 45; y los menores de iniciales C.J.C., de 16 años, y V.M.G.G., de 17 años.

Los adultos quedaron a disposición del Ministerio Público investigador, mientras que los menores fueron turnados ante la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes.

La autoridad ministerial ya inició la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, los detenidos estarían relacionados con una serie de robos cometidos en el fraccionamiento Las Flores, así como en las colonias Tamatan, Altavista y Cuauhtémoc.

Por ello, la policía exhortó a la ciudadanía que, en caso de identificarlos como responsables de otros ilícitos, acuda a ratificar su denuncia ante el Ministerio Público.