Cinco de cada 10 empresarios han sido víctimas de extorsión y cobro de piso

Coparmex: la extorsión tiene de rodillas a México, ha crecido en un 70 por ciento en los últimos años

Por. Staff

MATAMOROS.- En lo que va del año 5 de cada 10 empresarios han sido víctimas de algún delito, principalmente de extorsión y cobro de piso, alertó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Uno de cada 2 socios de Coparmex, es decir, 5 de cada 10, ha sido víctima de por lo menos un delito. En primer lugar tenemos el robo a mercancías, en segundo lugar, el tema de la extorsión, en el que va incluido el cobro de piso, y en tercer lugar el robo a transporte y los delitos cibernéticos”, destacó en conferencia de prensa.

Dijo que hay empresarios que han sido víctimas de más de un delito. Para Sierra algo que es preocupante para el sector empresarial es el tema de la extorsión que aseguró, está “desbordado” en el país.

“La extorsión es la que tiene de rodillas al país, como ya lo hemos dicho, acaba con las pequeñas y medianas empresas”, advirtió.

Ese delito es el que más ha crecido en la última década, en un 70 por ciento. “Es el delito que tiene la cifra negra oculta más alta de los delitos porque no se denuncian por miedo a represalias y a la autoridad”.

Por ello la mayor exigencia de los empresarios del país para los tres órdenes de Gobierno, es la seguridad.

“Reconocemos que hay un cambio en estrategia en materia de seguridad para contener, detener e investigar los delitos, y esto ha traído como consecuencia una disminución en algunos delitos”, precisó.

Según el líder empresarial ese cambio en la estrategia era fundamental y necesario. Sin embargo, señaló que las cifras de delitos contra empresarios y la población en general siguen siendo alarmantes.

Propuso que se cree un círculo virtuoso en el que se tengan elementos policiacos mejor pagados y capacitados, donde el gobierno federal y estatal destinen una mayor cantidad de recursos para garantizar una mejor seguridad.

“La seguridad es primordial para el desarrollo y crecimiento del país, y para la generación de inversión y de empleos”, manifestó.

El empresario confió en que con la ley general de castigo a la extorsión, que debe ser aprobada por los Congresos de los estados, se baje el índice de ese delito.