Claudia Sheinbaum llama al pueblo mexicano a celebrar con responsabilidad durante el partido de la Selección del 5 de julio

La mandataria hizo un llamado a la ciudadanía para evitar los excesos durante la justa mundialista de este domingo

Al adelantar que “vamos a ganar”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la afición festejar con responsabilidad este domingo en el partido México contra Inglaterra evitando las aglomeraciones.

Después de los festejos que dejaron cuatro personas fallecidas, dijo que también debe tenerse una responsabilidad individual, independientemente de los operativos de las autoridades.

“Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebran el triunfo del próximo domingo de la selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad, también hay una responsabilidad individual y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones”, expresó en las instalaciones del 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar.

Dijo que por instrucción de la jefa de gobierno, Clara Brugada, se colocarán más pantallas a lo largo de Reforma.

“Para que no se concentren en todos y justamente pegados al Ángel de la Independencia, entonces en prácticamente todas las glorietas hay pantallas y se está trabajando para poder dar suficiente información de por donde se entra, por donde se sale y está pues informando y trabajando la jefa de gobierno y la secretaría seguridad”, indicó.

“Entonces pedirles a todas y a todos, pues que seamos muy responsables y no llegar a los lugares que la autoridad ya está informando que hay muchísimas personas y a celebrar con responsabilidad”, llamó.

CDM coordinará operativos de seguridad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que se coordinarán con las autoridades de la Ciudad de México.

“Obviamente el operativo fuerte, pues por el despliegue por el estado de fuerza tan grande que tiene la policía de la Ciudad de México es quien encabeza, pero ahí estaremos en absoluta coordinación con ellos”, dijo.

—-¿usted como ex secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México, vería alguna estrategia aplicable para evitar estas aglomeraciones que se registraron el martes pasado?, se le cuestionó.

—Ya se están tomando medidas. Hablamos con el secretario Pablo Vázquez, que se van a dar a conocer si no es que les van a dar a conocer hoy se van a conocer el mismo domingo, pero si se están tomando medidas pues para evitar cualquier otro incidente lamentable como el que hubo, aunque también tomemos en cuenta que ha sido millones de personas que se han divertido, y que en la gran mayoría ha sido, ha salido todo muy bien, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población para evitar el abuso del alcohol en los festejos por los partidos de la Selección Mexicana.

En la Mañanera de este 3 de julio, en Morelia, Michoacán, la mandataria da esta postura después lo ocurrido el martes pasado con la contundente victoria ante Ecuador, donde cuatro personas perdieron la vida.

“Hay que evitar el abuso del alcohol, porque siempre cuando hay abuso del alcohol, en cualquiera de estas celebraciones, pues puede haber problemas, mayor violencia que está asociada justo al exceso de alcohol.

“A todos los que celebran el triunfo de la selección, pues también tomar con medida, evitar los excesos, los abusos del alcohol. ?Y en tercer lugar, que ya lo dije, pero es importante repetirlo, es actuar con responsabilidad”, dijo en la conferencia matutina.

También pidió a los aficionados que sean prudentes en su andar.

“Si hay una zona ya con mucha gente, pues ya no acercarse a ese lugar. Dirigirse a otro lugar y afortunadamente, pues hay muchas pantallas. principalmente en la Ciudad de México, que es donde se ha ha habido pues mayor congregación de personas. ?Y lamentablemente, lamentablemente pues llegó a la muerte de cuatro personas que pues es muy triste.

Sheinbaum llama a evitar el abuso de alcohol

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población para evitar el abuso del alcohol en los festejos por los partidos de la Selección Mexicana. En la Mañanera de este 3 de julio, en Morelia, Michoacán, la mandataria da esta postura después lo ocurrido el martes pasado con la contundente victoria ante Ecuador, donde cuatro personas perdieron la vida.

“Hay que evitar el abuso del alcohol, porque siempre cuando hay abuso del alcohol, en cualquiera de estas celebraciones, pues puede haber problemas, mayor violencia que está asociada justo al exceso de alcohol.

“A todos los que celebran el triunfo de la selección, pues también tomar con medida, evitar los excesos, los abusos del alcohol. ?Y en tercer lugar, que ya lo dije, pero es importante repetirlo, es actuar con responsabilidad”, dijo en la conferencia matutina.

También pidió a los aficionados que sean prudentes en su andar.

“Si hay una zona ya con mucha gente, pues ya no acercarse a ese lugar. Dirigirse a otro lugar y afortunadamente, pues hay muchas pantallas. principalmente en la Ciudad de México, que es donde se ha ha habido pues mayor congregación de personas. ?Y lamentablemente, lamentablemente pues llegó a la muerte de cuatro personas que pues es muy triste.

Con información de El Heraldo de México