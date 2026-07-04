Descarta FGJ proceso contra Octavio Leal

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que Octavio Leal Moncada no enfrenta actualmente procesos penales ni órdenes de aprehensión vigentes en la entidad

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, aclaró que Octavio “L”, líder de la columna cívica “Pedro J. Méndez y detenido el pasado 28 de junio, no tiene proceso legal pendiente en la entidad.

Explicó que la detención cumplimentada en el municipio de Santiago, Nuevo León, se originó con una orden de aprehensión otorgada por un juez penal de Sonora.

“Dicha orden judicial corresponde a la causa penal 640/2020, relacionada con la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro”, señaló el Fiscal General.

Asimismo, aclaró que la investigación, judicialización, imputación y desarrollo procesal de dicha causa corresponden exclusivamente a las autoridades federales competentes, por tratarse de delitos del orden federal y actuaciones desarrolladas fuera del territorio del estado de Tamaulipas.

Recordó que en el asunto penal que se originó en Tamaulipas, el 7 de mayo de 2010 se inició la Averiguación Previa 113/2010, derivada del hallazgo de dos personas sin vida en el ejido Barbosa, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, quienes posteriormente fueron identificadas.

Apuntó que como resultado de las investigaciones ministeriales desarrolladas, “se integraron elementos de prueba y testimoniales que permitieron establecer la probable participación de Octavio Leal Moncada y otro en los hechos investigados”.

Luego, el 22 de abril de 2022, el Juez de Primera Instancia Penal con sede en Victoria libró orden de aprehensión en contra de ambos indiciados por el delito de homicidio calificado dentro del proceso penal 02/2022.

“La orden de aprehensión fue cumplimentada respecto de Octavio Leal Moncada en julio de 2022.

Posteriormente, en ese mes de julio del mismo año se dictó auto de formal prisión en su contra, resolución que fue impugnada por la defensa y sometida a revisión por las instancias jurisdiccionales competentes”.

Ya en noviembre de 2022, la autoridad judicial resolvió revocar el auto de formal prisión y dictar auto de libertad, resolución que adquirió efectos definitivos en agosto de 2023.

El Fiscal General reiteró que no se tiene hasta hoy en Tamaulipas, investigación alguna u órdenes de aprehensión contra Octavio “L” por ninguna causa penal.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar interpretaciones o especulaciones que puedan distorsionar el desarrollo y alcance de los procedimientos judiciales.