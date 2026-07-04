Destituyen a policía y MP por irregulardidades

La FGJ separó de sus cargos a un agente del Ministerio Público y a un elemento de la Policía de Investigación

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Por faltas en el ejercicio de sus funciones, un ministerio público y un policía fueron destituidos de sus cargos en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), informó su titular Jesús Eduardo Govea Orozco.

El abogado de Tamaulipas además informó que como resultado de los procedimientos internos, a través de la revisión permanente del desempeño del personal, 40 servidores públicos han sido sancionados con suspensiones.

El Fiscal General, informó que el Consejo del Servicio Profesional de Carrera resolvió la separación definitiva de un agente del Ministerio Público y un elemento de la Policía de Investigación, además de imponer suspensiones que alcanzan tanto a personal operativo como a mandos directivos.

“El último corte en el área de competencia del Consejo del Servicio Profesional de Carrera; se habrá de destituir a dos servidores públicos, un agente del ministerio público y un policía”.

Govea Orozco explicó que los procedimientos administrativos se originaron por diversas irregularidades detectadas durante las evaluaciones internas, principalmente por retrasos en la integración de carpetas de investigación.

“Estos procedimientos han sido, desde irregularidades en su actuación en la intervención de sus distintos ámbitos de competencia, por ejemplo, dilaciones en la integración de investigaciones, en procedimientos administrativos”.

Precisó que las revisiones continúan de manera permanente para garantizar que los servidores públicos cumplan con sus responsabilidades y que las investigaciones avancen con oportunidad.

“Incluso el personal que substancia los procedimientos administrativos está siendo revisado para que actúen con prontitud”, señaló Góvea Orozco, quien aseguró que las revisiones del personal continuarán de manera permanente.

El Ombudsman también aseguró que, durante su administración, no se han detectado vínculos entre personal de la institución y grupos delictivos, “hasta lo que va de nuestro ejercicio, no; pero de llegar a ser así, por supuesto que actuaremos en consecuencia”.