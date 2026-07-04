Empresas mexicanas lanzan campaña «No Inglés» en apoyo a la Selección Nacional

La campaña consiste en una serie de mensajes y acciones promocionales que utilizan el juego de palabras "No Inglés" para invitar a los aficionados a apoyar al representativo nacional

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A unas horas del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, diversas empresas mexicanas pusieron en marcha la campaña «No Inglés», una iniciativa con la que buscan expresar su respaldo a la Selección Mexicana y fomentar el entusiasmo de la afición de cara al compromiso internacional.

La campaña consiste en una serie de mensajes y acciones promocionales que utilizan el juego de palabras «No Inglés» para invitar a los aficionados a apoyar al representativo nacional frente al conjunto inglés, reforzando el ambiente previo al partido.

Con esta iniciativa, las empresas participantes se suman al apoyo que miles de aficionados manifiestan hacia la Selección Mexicana, alentando a los seguidores a respaldar al equipo y vivir con entusiasmo el esperado enfrentamiento deportivo.