Esperan derrama de 2100 MDP por verano

La zona conurbada espera recibir más de 2.2 millones de visitantes durante las vacaciones de verano

Por Óscar Figueroa

Expreso La Razón

Una derrama económica de 2 mil 100 millones de pesos y la llegada de más de 2 millones 200 mil visitantes es la expectativa para la zona conurbada durante las vacaciones de verano este verano.

Con dichas cifras, la región sur acaparará más del 50 por ciento de los turistas que llegarán a Tamaulipas en el periodo vacacional.

Durante el arranque del operativo de seguridad en Playa Miramar, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, confirmó que Madero, Tampico y Altamira, será el motor principal del estado en la temporada.

«Se estima que más de un millón 400 mil personas visiten Playa Miramar durante el verano, consolidándolo una vez más como el máximo paseo turístico de Tamaulipas».

El funcionario estatal señaló que para la zona conurbada representa un compromiso de primer nivel para la infraestructura y los prestadores de servicios, por lo cual el sector local debe trabajar con excelencia.

«Esta cifra refleja la enorme responsabilidad que tenemos con cada visitante y con esa confianza debemos responder».

El titular de la dependencia estatal manifestó que la región tiene el potencial para ratificar su posición de privilegio en el país y consolidar la marca del estado como un referente de viaje seguro:

«Volveremos a demostrar que Tamaulipas es un destino confiable, competitivo y hospitalario».